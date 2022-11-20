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不滿長期停車佔用　婦人留字條、丟雜草潑穢物

▲被告民眾連續數天朝報案人車上留字條、丟雜草及潑不明穢物，過程全被監視器錄下，報案人心覺遭人恐嚇，除PO文外，並向市警新營分局提告。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO文指出，他車停在台南市新營區友愛街，但連續幾天遭鄰居留字條、丟雜草及潑不明穢物在他的自小客車前車窗及車體，字條指控車主長期佔用，不懂輪用，強調「要吃狗糞嗎？很香」，車主心覺遭人恐嚇，除PO文外，並向市警新營分局提告，警方已受理偵辦中。

▲被告民眾連續數天朝報案人車上留字條、丟雜草及潑不明穢物，過程全被監視器錄下，報案人心覺遭人恐嚇，除PO文外，並向市警新營分局提告。（圖／民眾提供，下同）▲被告民眾連續數天朝報案人車上留字條、丟雜草及潑不明穢物，過程全被監視器錄下，報案人心覺遭人恐嚇，除PO文外，並向市警新營分局提告。（圖／民眾提供，下同）▲被告民眾連續數天朝報案人車上留字條、丟雜草及潑不明穢物，過程全被監視器錄下，報案人心覺遭人恐嚇，除PO文外，並向市警新營分局提告。（圖／民眾提供，下同）

網友PO文：「施主請自重，你已經丟好幾天了，我的車不是你洩憤對象，我車子停仁愛街停得好好的，對面這位鄰居這樣一直丟一直丟，平時也沒惹到你，不懂為何一而再，再而三針對我，我現在很害怕，每天睡醒都不知道哪天會在我車上放什麼危險物品」。網友說，他已向新營分局民治派出所報案提告，PO文是要讓大家知道文明社會還會出現如此行為。網友說對方潑的好像是廚餘、整車超級臭、根本無法上車。

▲被告民眾連續數天朝報案人車上留字條、丟雜草及潑不明穢物，過程全被監視器錄下，報案人心覺遭人恐嚇，除PO文外，並向市警新營分局提告。（圖／民眾提供，下同）▲被告民眾連續數天朝報案人車上留字條、丟雜草及潑不明穢物，過程全被監視器錄下，報案人心覺遭人恐嚇，除PO文外，並向市警新營分局提告。（圖／民眾提供，下同）▲被告民眾連續數天朝報案人車上留字條、丟雜草及潑不明穢物，過程全被監視器錄下，報案人心覺遭人恐嚇，除PO文外，並向市警新營分局提告。（圖／民眾提供，下同）

新營分局民治派出所長徐春榮表示，警方已於10月30日受理該案之報案，本案疑係路邊停車糾紛引起，報案人的車子前擋玻璃遭人夾1張紙條，內有不雅字眼，引起報案人恐慌，所以來提告，警方呼籲民眾遇有糾紛應循理性溝通和平解決，一時不理性的行為都可能誤觸法網。

▲被告民眾連續數天朝報案人車上留字條、丟雜草及潑不明穢物，過程全被監視器錄下，報案人心覺遭人恐嚇，除PO文外，並向市警新營分局提告。（圖／民眾提供，下同）

據了解，報案人的停車位置沒有畫紅黃線，也沒有阻擋他人通行，疑被告民眾不滿報案人長期停車佔用，而驅趕對方時，雙方口氣不佳，而有意氣行事的行為，目前被告民眾之家人已主動與報案人聯繫相關和解事宜，目前還在協調中。

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