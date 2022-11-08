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台南首創身障停車證與免徵牌照稅一站服務　身障市民服務再升級

▲台南市政府推動身障專用停車位識別證與免徵牌照稅的跨機關一站式服務，8日辦理啟動記者會，黃偉哲市長偕同副市長趙卿惠、社會局長陳榮枝、財政稅務局長陳柏誠 等人共同發表此一便民服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府推動身障專用停車位識別證與免徵牌照稅的跨機關一站式服務，8日辦理啟動記者會，黃偉哲市長偕同副市長趙卿惠、社會局長陳榮枝、財政稅務局長陳柏誠 等人共同發表此一便民服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為全面提高對身障市民便民服務，避免民眾在不同機關單位間舟車勞頓，台南市政府推動身障專用停車位識別證與免徵牌照稅的跨機關一站式服務，8日於永華市政中心辦理啟動記者會，黃偉哲市長偕同副市長趙卿惠、社會局長陳榮枝、財政稅務局長陳柏誠，與多位市議員，共同向市民發表此跨機關合作之便民服務。

▲台南市政府推動身障專用停車位識別證與免徵牌照稅的跨機關一站式服務，8日辦理啟動記者會，黃偉哲市長偕同副市長趙卿惠、社會局長陳榮枝、財政稅務局長陳柏誠 等人共同發表此一便民服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場的身障團體代表紛紛表示支持，黃偉哲盼望藉由一點一滴的改善，建構出讓身障朋友能舒適生活的友善環境，以及更到位、更有感的市政服務。

▲台南市政府推動身障專用停車位識別證與免徵牌照稅的跨機關一站式服務，8日辦理啟動記者會，黃偉哲市長偕同副市長趙卿惠、社會局長陳榮枝、財政稅務局長陳柏誠 等人共同發表此一便民服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，8日推動的身障專用停車位識別證與免徵牌照稅的跨機關一站式服務，是由市府彙整各局處的服務，目的是要減省身障朋友及家屬的往來奔波時間，只要填好一張申請書，其餘的行政作業，就由南市政府來代勞，如此一來不僅能提升行政效率，也能保障身障權益；黃偉哲說只要能讓市民更便利，市政府會持續想方法來精簡行政申請流程，務求對市民的服務更到位、讓市民對服務更有感。

▲台南市政府推動身障專用停車位識別證與免徵牌照稅的跨機關一站式服務，8日辦理啟動記者會，黃偉哲市長偕同副市長趙卿惠、社會局長陳榮枝、財政稅務局長陳柏誠 等人共同發表此一便民服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，身障專用停車位識別證與免徵牌照稅所依據的法規、主管機關、條件等雖有不同，但因均與身障者用車有關，民眾易誤以為申辦識別證即可享有牌照稅減免，又因申請時所需填列之資料相似度高，常有民眾反映，易混淆、或漏未申請牌照稅減免。市府對此非常重視，為避免民眾往來各機關申請造成不便，也減少民眾遺漏未申請相關福利服務，台南市首創跨機關合作，於戶籍地區公所、社會局申辦身心障礙者專用停車位識別證時，可一併申請使用車輛牌照稅減免，讓身障者及其家屬更為便利。

▲台南市政府推動身障專用停車位識別證與免徵牌照稅的跨機關一站式服務，8日辦理啟動記者會，黃偉哲市長偕同副市長趙卿惠、社會局長陳榮枝、財政稅務局長陳柏誠 等人共同發表此一便民服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局指出，先前民眾申辦身障專用停車位識別證，是到社會局、或戶籍地區公所申辦，而辦理免徵牌照稅，除身障者持有駕照跟自有車輛由財政稅務局自動減免外，則要到各稅務單位提出申請。本次社會局整合財稅局免徵使用牌照稅申請表件，讓民眾在一張表單上申辦2種福利，自2022年9月15日試辦此一服務，收件代轉已累計達252件，除減少民眾出入公共場所染疫的風險外，對身障者及其家屬，更能提供簡捷、省時、貼心的服務。

▲台南市政府推動身障專用停車位識別證與免徵牌照稅的跨機關一站式服務，8日辦理啟動記者會，黃偉哲市長偕同副市長趙卿惠、社會局長陳榮枝、財政稅務局長陳柏誠 等人共同發表此一便民服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局強調，為落實黃偉哲市長「主動積極 照顧市民」的施政理念，市府透過跨機關合作，展現積極保障身障者同享獲得福利的權利，社會局也針對身障專用停車位識別證之申請，結合台南市聽障體育運動協會拍攝手語版宣導影片，幫助民眾更快速瞭解申辦的條件與方式，未來市府亦將持續加強跨機關間橫向連結，讓民眾福利取得更為快速便捷。

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