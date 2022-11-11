停車遇老司機「從後面來」硬上！他揭奇葩搶位畫面：什麼垃圾方式

網搜小組／閔文昱報導

開車外出最怕找不到停車位，有時候好不容易發現有位置可停，卻遭其他人半路攔截，火氣難免會很大。一名駕駛近日到商場準備停車時，突然發現另一輛車藉著高底盤優勢，從後面強壓過突起車檔搶位，讓當事人氣得大罵「只要臉皮夠厚，什麼垃圾方式都可以。」誇張影片一曝光，引發網友熱議。

一名網友在臉書社團「爆料公社」PO出本月10日的行車紀錄器畫面，當時他在高雄巨蛋停車場找車位，發現有車輛離開後正打算要停進車位，沒想到另一台白色休旅車也相中同一個位置，直接從另一側強行壓過突起的車擋，用霸王硬上弓的方式搶位，2車就在該車位上「對視」，雙方僵持不下。

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▲有網友分享一輛休旅車強越突起車檔搶車位畫面。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

影片最後，原PO並未交代車位由哪位車主接手，不過白車駕駛離譜的搶位行徑也讓他在文中怒酸，「原來可以直接撞輪擋從後面來，真的好棒棒，所以說人只要連皮夠厚，什麼垃圾方式都可以」。

貼文曝光後，馬上引發不少網友討論，紛紛痛批「拿監視器給管理員看，這是損壞公物了」、「超沒品超沒水準」、「我還真不好意思這樣停進去欸...除非車格沒人排隊」、「原來還有這種方式搶車位」、「人家贏在不要臉」、「只要他不尷尬，尷尬的就是你」、「真的很扯，人性沒有極限」。

不過，也有網友質疑「比你先到也不是人肉佔位，你管他用什麼方式進去，又沒規定不能壓輪檔」。原PO則回「呵呵，紅龍圍繩也沒規定說不能跨過去插隊，那是不是排隊也可以這樣排，這不是規定的問題，這是人品的問題」。

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