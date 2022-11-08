屏東交通安全專案啟動　無號誌路口+閃燈路口未停等...最重罰1800

▲無號誌路口要停等再開，否則會被罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局配合交通部執行四季交通安全專案， 111年第四季執法宣導重點為「非號誌化路口行車安全」，駕駛人行經交岔路口時均應減速，確認左右皆無來車再行通過，且為避免路口交叉撞事故發生，應注意道路幹、支道的劃分，設有「紅色閃光燈號誌」和「停、讓標誌或標線」的道路為支道，必須「停車再開」，並讓幹道車輛優先通過，否則依規定開罰。

另自今年11月1日起至112年12月31日止，為非號誌化路口違規加強執法期，取締重點勤務：

1、 汽機車遇「閃光紅燈」號誌，未依規定在停止線前停車再開：依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，處新臺幣900-1800元罰鍰。

2、 汽機車遇「停車再開」標誌或「停」標字，未依規定在停止線前停車再開：依道路交通管理處罰條例第45條第1項第15款，處新臺幣600-1800元罰鍰。

屏東警分局表示，透過常態性執法，強化汽機車駕駛人路權觀念，養成遇「閃光紅燈」號誌、「停車再開」標誌或「停」標字路口，停車觀察確認安全後再開之良好習慣，屏東警分局亦積極利用各勤務機會、以及持續辦理交通安全宣導講座，盼能提升用路人交通安全意識，減少車禍事故發生。