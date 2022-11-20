新北第6選區／張嘉玲陪做早操！李正皓、王如意選前互告槓上了

▲張嘉玲（左）陪民眾做早操。王如意（右）和李正皓選前槓上。（圖／翻攝自Facebook／張嘉玲、王如意）

網搜小組／鄺郁庭報導

2022年九合一選舉倒數6天就要投票，今（20）日是選前「超級星期天」，新北市第6選區（中和區）市議員候選人游輝宂來到823公園參加親子園遊會；張嘉玲在烘爐地打卡健行活動；李正皓則和王如意槓上，兩人在臉書上唇槍舌戰，誰也不讓誰，火藥味十分濃厚。

今（20）日是「國際兒童人權日」，現任議員游輝宂在臉書表示，他投身選舉以來，就希望新北市的兒福政策能做到完善，盼創造更友善的育兒環境。今日他特地在823公園舉辦公益親子園遊會，想喚起父母重視孩子的人權，活動中募集的發票還會捐助給創世基金會。

綠營新人張嘉玲則是來到烘爐地，參加2022「中風防治健行益起來」健行活動，跟大批民眾一起做早操，「看到大家活力滿滿！都要健康99唷！」在中和出生的張維倩自封「中和女兒」，想拼連任的她近日PO文，貼出一張天還沒亮的街景照，「早安！中和。天還沒亮就出門 #每天五點起床的女子」。

而大選將近，有候選人卻槓上了！無黨籍的李正皓日前請律師開告民眾黨王如意，指控王如意意圖使人不當選跟妨礙名譽，「罵人家看板多、罵人家年紀老、罵人家財產多，其他候選人也懶得理她，反正不構成威脅，但她昨天不知道哪來的勇氣罵到我身上？」

王如意也在臉書反擊，認為是李正皓先跑到她這留言挑釁，她才會發文「回應」，「李正皓都跑來如意的臉書挑釁了，如意正式的回應是在11月16日臉書發文：『知名度不等於選票，李正皓等著落選吧』。」但她強調，該篇文並無談論到民調，也沒有妨礙李的名譽，忍不住為自己發聲，「被人欺負到頭上卻不吭聲，有什麼資格出來為民喉舌！」