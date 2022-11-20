對手散布汙衊文宣！謝國樑籲停止無意義鬥爭　還給基隆乾淨選舉

▲謝國樑希望對手團隊能「停止無意義的鬥爭，回歸理性訴求，爭取民眾支持」。（圖／記者李毓康攝）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑今（20日）透過臉書發文，有熱心民眾檢舉，對手即將要散布「汙衊文宣」。謝國樑表示，對手團隊不斷地破壞基隆的民主與進步，日前更無中生有，想把莫須有的賄選指控，硬是加諸在他的身上，當時他透過媒體「預告」，如今預告已然成真。謝國樑呼籲停止無意義的鬥爭，還給基隆乾淨選舉。

謝國樑指出，有熱心的民眾看不下去，對手這種卑劣的選舉手段，所以傳了照片提醒競選辦公室，汙衊文宣已經做出來了，即將要發送，也印證了我們先前的推測。同時，八中里晚會的防疫包，與他們現場發文宣品，完全就是兩件事，但有心人士刻意把競選團隊發放的面紙和資料夾，放到防疫包裡面，企圖混淆成是在賄選，這種行為真的令人不齒！

▲對手團隊散布汙衊文宣。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

謝國樑表示，今早基隆市又出現另外一款抹黑布條，充斥在學校、公園、道路、與基隆各處，這種署名「善心人士」、「正義人士」的上千面違法布條掛滿所有大街小巷，不僅影響基隆這幾年改善的市容，更是讓環保局的員工增加額外的工作負擔，以及讓其他縣市的民眾嘲笑基隆的選舉格調！

謝國樑語重心長地說，這難道是市民朋友所樂見的嗎？當抹黑奧步每天晚上反覆在基隆上演，一場市長選舉竟然把基隆搞得烏煙瘴氣，這樣的市長格調，無所不用其極，真的是基隆想要的市長人選嗎？自己絕不認同，也相信基隆市民打心裡反感！

謝國樑呼籲，選舉是一時的，城市的發展是一輩子的。選舉最後一周，希望對手團隊能「停止無意義的鬥爭，回歸理性訴求，爭取民眾支持！」還給基隆一個乾淨的市容、一個友善純樸的選風。

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