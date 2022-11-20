直擊／捕獲野生陳時中！二樓搶拍「為愛而走」大遊行喊破15萬人

▲陳時中及陳建仁在大遊行期間比出候選人號次「12」手勢。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰選前「超級星期天」，民進黨台北市長候選人陳時中20日下午號召「疼惜台北，為愛而走」大遊行，從位於北平東路的競選總部出發，一路步行至台北市政府前廣場，目前遊行隊伍還在前進中，前導的重型機車車隊已率先抵達市府前廣場。值得一提的是，《ETtoday東森新聞雲》記者現場直擊，陳時中途經忠孝東路時，不少民眾都從二樓往下看，揮手致意、拿手機拍攝，或擺出逗趣的拍照姿勢表達支持，遊行隊伍更一度從復興南路綿延到敦化南路，聲勢浩大。

根據競選總部下午3點半左右的計算，包括市府前廣場、遊行隊伍及沿路加油團，現場喊破15萬人齊聚，力挺陳時中。

陳時中今天在遊行開始前致詞時說，希望帶著愛與包容從競選總部走向市政府，選舉期間很多仇恨撕裂台灣，不過他還是要展現民主風範，用愛與包容進行選舉，不要仇恨對方，堅定支持民進黨候選人，「台灣禁不起仇恨！禁不起對立！」

今天下午兩點左右，遊行隊伍從位於北平東路的競選總部出發，由重型機車、紙風車劇團表演開路，民眾高呼「疼惜台北，為愛而走」、「陳時中凍蒜」口號，搭配唐吉軻德、巨型恐龍氣球，以及穿著「原民照顧、新住民日、台灣共好、安全通學、光榮城市、台北共好」等字樣的表演者，還有在觀光列車上的戰鼓演出，場面歡騰。

根據競選總部規劃，「疼惜台北，為愛而走」大遊行於今天下午2點登場後，從中正區集合地點，一路穿過大安區、信義區，至台北市政府前的廣場，遊行路線為「忠孝東路與紹興北街口出發→左轉忠孝東路→右轉逸仙路→左轉松高路口→右轉市府路集會後解散」。

在遊行嘉賓方面，除了擔任主委的前副總統陳建仁、民進黨秘書長林錫耀、總幹事吳思瑤、內政部長徐國勇及黨籍市議員候選人們全程參與外，身兼黨主席的總統蔡英文將在市政府前廣場登台演講，全力拉抬候選人氣勢。