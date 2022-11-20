陳時中擋人財路釀高仇恨值？　蔣萬安批薛瑞元：炮製謊言

▲蔣萬安20日下午到建國花市掃街拜票並受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部長薛瑞元日前表示，國民黨挑動仇恨值是因時任衛福部長陳時中在防疫過程「擋人財路」，包括不接納普篩、不向掮客買疫苗，所以那些人懷恨在心才開始攻擊陳時中。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安20日表示，現在薛瑞元為了護航陳時中，炮製謊言，民進黨上下甚至全部一致贊同，凸顯了民進黨的墮落。

蔣萬安20日下午1時到建國花市掃街拜票，會前他受訪時被問到，薛瑞元說陳時中的仇恨値這麼高，是因為擋了普篩和疫苗的財路，民進黨側翼也跟著起鬨，用這個理由幫陳時中護航，會否決的兩人唱雙簧牽拖？

蔣萬安表示，薛瑞元為了護航陳時中，在這次選戰中編了一個最大的謊言，去年五月，大家看到疫苗爆發之後，全台灣非常缺疫苗，我國的接種率也相較鄰國非常低，這都是陳時中造成的。

蔣萬安說，2020年下半年，當各國都在搶BNT跟莫德納的時候，陳時中在搶高端，這也就算了，但是當疫情爆發，民間團體要捐1500萬劑疫苗給政府，陳時中還百般阻撓，護航高端到底，現在薛瑞元為了護航陳時中，如法炮製，炮製謊言，民進黨上下甚至全部一致贊同，凸顯了民進黨的墮落。

對於今陳時中大遊行、黃珊珊辦大型造勢，會不會覺得超級星期天沒有大型造勢比較可惜？蔣萬安指出，今晚他就要到臨江夜市、通化商圈，跟所有攤商店家還有市民朋友互動、懇託，也歡迎大家晚上如果可以一起來逛夜市、湊熱鬧、大家吃美食。