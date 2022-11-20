張善政提市長不能丟臉　黃韋鈞：詐騙集團最高顧問不丟臉？

▲張善政先生於國民黨晚會致詞說到市長不能讓桃園丟臉，黃韋鈞表：「為了讓桃園到光榮延續，就千萬不能選一個擔任詐騙吸金、賣假藥集團的最高顧問當市長。」（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

針對11月19日晚間，張善政先生於國民黨晚會致詞內容，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，張善政先生立場前後不一，對桃園產業與發展不了解、不熟悉的事實再次一覽無疑，張善政說到，市長不能讓桃園丟臉，鄭運鵬競辦相當同意，為了讓桃園到光榮延續，讓桃園人不能丟臉，就千萬不能選一個擔任詐騙吸金、賣假藥集團的最高顧問當市長。

黃韋鈞指出，日前甫傳出台積電有機會落腳龍潭的消息，張善政先是唱衰「不知道還要多少年」，更不斷攻擊持續努力爭取的蘇貞昌院長、鄭文燦市長及鄭運鵬，還要大家不要宣傳。結果今天張善政竟大言不慚在台上說到，台積電要來桃園，講得像是他的功勞，張善政人前批評，人後攬功，前後不一的言行令人搖頭。

黃韋鈞也說到，張善政再提未來要招攬國際大廠來到桃園，卻完全忽略在鄭文燦市長這兩任八年的努力下，八年招商超過7200億，許多國際大廠早已進駐桃園，企業選擇桃園更是現在進行式。黃韋鈞補充說，張善政過去自承對桃園產業不熟悉，被指正也不願改變錯誤言論，堅持用錯誤的概念試圖欺騙桃園市民，既不善良，更充滿惡意。

黃韋鈞更指出，張善政說到市長不能讓桃園市民丟臉，過去八年鄭文燦市長與鄭運鵬等地方民代合作無間，帶桃園大步發展，屢次獲得新聞雜誌評選第一。黃韋鈞表示，反觀張善政，過去不願補助桃園鐵路地下化，一再阻礙桃園的發展，這幾年來更是擔任詐騙吸金及賣假藥政黨的最高榮譽顧問，被媒體揭露後不但沒有反省道歉，迄今更不願辭去職務，未來若讓詐騙集團最高顧問當市長，才是對桃園市民最大的羞辱。