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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被指疑8年前卡游錫堃選前之夜場地　侯友宜未澄清：選完大家要團結

▲侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

▲侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／新北報導

立法院長游錫堃昨替民進黨新北市長候選人林佳龍的土城造勢晚會站台，表示8年前讓他選前之夜申請不到場地的人非時任對手朱立倫，而是另有其人，被解讀是指當時的副市長侯友宜。對此，侯友宜今（20日）並未澄清這項揣測，而是表示，選舉過程是把政見論述清楚，讓市民選賢舉能，選完大家就要團結面對，好好做事，讓新北一直朝更有希望的城市往前走。

林佳龍近日就選前之夜申請場地遭遇的問題抨擊侯友宜，昨游錫堃替林站台時表示，他上次申請不到選前之夜場地，當時以為是朱立倫不准他申請，結果林這次的遭遇才讓他恍然大悟，不是朱立倫，是「另有其人」。不過，游錫堃未明講此人為誰。

侯友宜20日上午陪同新北市議員候選人江怡臻在土城延吉市場拜票。媒體詢問，游錫堃說的另有其人好像是指時任副市長侯友宜？侯回應，選舉過程是把政見論述清楚，讓市民選賢舉能，不管多年前，選舉就是一個過程，選完大家就要團結共同面對，尤其市民做一個決定，就要尊重市民的決定；同樣道理，選舉完後大家都能夠團結好好做事，讓新北一直朝更有希望的城市往前走。

對於林佳龍8月19日就借到板橋第二運動場，卻說一直借不到場地，也說新北市府打壓、行政不中立，是否覺得林佳龍用苦肉計？選前之夜挑在市長旁邊（指板橋第一運動場），會不會覺得有點不顧交通安全？

侯友宜表示，選舉過程是一種健康快樂，帶給城市未來、希望，每個人要正向把政見論述清楚；選舉場合的決定，他一定尊重權責單位，尤其最重要是要考量交通、安全等很多租借相關規定，所以林佳龍陣營的選擇他給予尊重，但一切要以安全第一、交通不能造成壅塞。

至於怎麼看有媒體人說林佳龍有點可惜，如果當初選台北就不會落到用苦肉計局面？侯友宜說，選舉每一個人有每一個人的方式，像他從不講一些跟選舉無關的事情，都是正像論述，告訴選民要打造2030願景，自己也知道預期未來幾年會做到哪些建設，至於所有人選擇的方式，他都尊重。

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