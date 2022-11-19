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明高溫下跌8°C！下周變天「2+4迎雨彈」　影響範圍曝光

▲周日起部分地區將出現降雨。（圖／記者陳煥丞攝）

▲周日起部分地區將出現降雨。（圖／記者陳煥丞攝）

記者閔文昱／綜合報導

今天（19日）各地大多為多雲到晴，各地高溫大多也來到28至32度。不過，明（20日）開始，東北季風稍增強，降雨範圍擴大，北台灣也會稍轉涼，高溫剩24、25度，一直到下周二（22日）東北季風減弱，水氣才會減少，但下周三至下周六（23日至26日）東北季風又會再增強，加上華南雲雨區東移，各地降雨機率提高。

中央氣象局表示，明天東北季風稍增強，迎風面水氣增加，降雨範圍擴大，東北部有短暫雨，花東及大台北地區也有局部短暫雨，其中東北部及東部有局部較大雨勢發生的機率，請多留意，至於桃園以南則維持多雲到晴的天氣。

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▲▼氣象局天氣預測。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局，下同）

溫度方面，北台灣稍轉涼，東北部及大台北高溫約24、25度，其他地方中午前後仍溫暖偏熱，高溫還是有27至31度，低溫變化不大，各地約20至22度，中南部日夜溫差較大，早晚外出請多添加衣物。

氣象局預估，下周一（21日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，東半部及大台北地區有局部短暫雨，其中東北部及東部降雨較明顯，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區仍為多雲到晴、溫暖偏熱的天氣；下周二東北季風減弱，大環境風場轉為東南到偏南風，北台灣氣溫回升，各地白天溫暖偏熱；水氣減少，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼氣象局天氣預測。（圖／氣象局）

氣象局提醒，下周三至下周六，東北季風再增強加上華南雲雨區東移，各地雲量增多、降雨機率提高，北台灣轉濕涼，其他地方高溫稍降；下周三至下周五中部以北及東北部有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨，下周六降雨減少，北部及東北部仍有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨。

到了27日、28日水氣逐漸減少，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；29日預計有另一波東北季風增強，水氣增多，溫度再下降。

▼未來一週溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲▼氣象局天氣預測。（圖／氣象局）

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