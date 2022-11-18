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好天氣剩明天！全台有感「變天時間點」曝　投票日「3地防雨彈」

▲▼天氣 冬天 炎熱 街頭民眾短袖裝扮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲好天氣剩明天，周日起迎風面將出現降雨，下周二到周五全台都有降雨機率。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

好天氣剩明天(11/19)，氣象局表示，明天各地晴到多雲，高溫可到30度；周日起東北季風增強，大台北、東半部有局部短暫雨；下周二起水氣增多，下周三到周五雨勢較明顯；下周六選舉日當天各地天氣不穩定，其中北部、東北部、東半部都有雨勢。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明天(11/19)天氣跟今天類似，屬晴到多雲、溫暖偏熱，迎風面大台北山區、東半部有零星短暫雨，東北部雨勢持續且明顯，會有局部大雨；周日、下周一(11/20~11/21)東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，大台北、東半部，溫度略降，水氣增多，有局部短暫雨，連大台北平地也有零星短暫降雨。

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▲▼未來一周天氣三階段變化。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣三階段變化。（圖／氣象局）

下周二(11/22)起全台有雨，黃恩鴻表示，下周二開始將是全台有感的天氣變化，受東北季風及南方雲系影響，下周二起水氣開始增多，不過溫度仍是溫暖偏熱，還沒下降，下半天起將有降雨，下周三、四、五(11/23~11/25)降雨最明顯，全台都有機會，中部以北雨勢偏大，有局部短暫雨，迎風面東半部持續陰雨天氣。

黃恩鴻表示，下周六(11/26)起水氣減緩，不過還是會降雨，各地都有降雨機率，其中迎風面東半部、東北部有局部短暫雨，北部則有零星降雨，中南部短暫雨後偏多雲、下半天天氣好轉，不過因後期預報仍有變數，需持續觀察。

▲▼未來一周溫度預測趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度預測趨勢。（圖／氣象局）

至於溫度預測，氣象局表示，今天各地溫暖，明天氣溫差不多，北部明天將更為晴朗，白天高溫略增；周日受微弱東北季風影響，北台灣氣溫下降，整體維持舒適溫度，類似情況將維持到下周一、二(11/21~11/22)，下周三(11/23)後又有一波東北季風影響，北部、中南部氣溫下降幅度明顯。

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