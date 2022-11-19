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今溫暖微熱！北東噴雨　下周三雨區擴大「降雨熱區出爐」

記者李姿慧／台北報導

今西半部天氣穩定，晴時多雲，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，明天東北季風增強，大台北、東半部到恆春半島有雨，下周二受南風雲系帶來水氣影響，雨區擴大，各地都有降雨，大範圍降雨將持續到下周五，下周六投票日水氣減少，不過降雨範圍仍有不確定性，西半部可能有較大幅度天氣變化。

▲▼天氣 冬天 炎熱 街頭民眾短袖裝扮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今天天氣溫暖微熱。（圖／記者屠惠剛攝）

今(11/19)受偏弱東北風影響，迎風面基隆北海岸、北宜交界山區及宜蘭花蓮有局部短暫雨，其中宜蘭南澳需留意局部較大雨勢；西半部則維持偏乾穩定天氣，晴時多雲。

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天氣風險公司分析師歐宗學指出，明天(11/20)台灣附近東北季風稍微增強，桃園以北雲量偏多，大台北都短暫雨機會，東半部到恆春半島地區會有較大範圍陰雨天氣，宜蘭、花蓮可能有局部較大雨勢，桃園以南維持晴時多雲穩定天氣，中南部早晚有局部低雲或霧、空品差些。溫度部分，桃園以北、東北部地區的白天高溫下降約2到3度、稍涼一些，中南部日夜溫差大。

歐宗學表示，下周一(11/21)持續受東北季風影響，大台北降雨減少，東半部至恆春半島仍是明顯陰雨天氣，桃園雲量減少恢復晴到多雲，新竹以南仍是穩定天氣型態。下周二(11/22)東北季風減弱，環境風向轉東南風，低層大氣水氣減少，但開始有來自南方海面中高層雲系移入，各地雲量增多轉為多雲或陰天，降雨並不多，主要在山區及東半部才有零星短暫陣雨，桃園以北、東北部白天高溫回升約2度，其他地區白天高溫反而會因雲量增多而降低1-2度。

下周三(11/23)開始南方雲系或華南雲系陸續移入，通過台灣帶來較多水氣，歐宗學表示，各地持續為多雲或陰天並有局部短暫陣雨，中部以北、東北部地區降雨相對會比較明顯一些，類似大範圍陰雨天氣預估至少持續到下周五(11/25)。

歐宗學說，下周六(11/26)才會隨著水氣減少、由南而北逐漸改善，這段期間各地早晚低溫20到22度，北部、宜蘭白天高溫僅有23到25度、全天偏涼，中南部26-29度，花東25-27度。雖然下雨的時間、範圍都還有些不確定性，但對於西半部地區來說，可能會有較大幅度的天氣變化。

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