今高溫34℃　明起變天1區有雨！下周大範圍雨彈來襲

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象局）



記者葉國吏／綜合報導

把握今天好天氣！今天全台各地舒適微熱，高溫上看34度、早晚涼，不過中南部空氣品質不佳，要多加注意。明後天有微弱東北風南下，東半部有局部雨；下周二(22日)東北風減弱，天氣好轉回溫；下周三至周五鋒面南下併南方水氣，影響範圍大，要多要注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日各地大致晴朗穩定，僅北海岸、東半部偶有局部降雨的機率；各地舒適微熱、早晚涼。中南部空品不佳，應注意。各地氣溫：北部21至30度，中部19至33度，南部20至34，東部18至31度。

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▲18日20時歐洲模式(ECMWF左圖)及美國模式(GFS右圖)，模擬23日20時地面圖皆顯示，鋒面南下併南方水氣，影響範圍大。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

明日、下周一(20、21日)微弱東北風南下，影響輕微，東半部有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨；桃園以南仍為晴時多雲的天氣，中南部清晨易有局部霧。北台稍轉涼，其他地區氣溫無明顯變化。下周二(22日)東北風減弱，天氣好轉、氣溫升。

下周三(23日)起至周五(25日)鋒面南下併南方水氣，影響範圍大；期間，氣候上少雨的中南部亦有局部降雨的機率；但各地降雨的時空分布，歐(ECMWF)、美(GFS)模式模擬並不完全一致，顯示有「不確定性」，應持續觀察。