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好天氣沒了！雨彈轟炸全台4天　投票日「2地雨最猛烈」

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▲周日起部分地區將出現降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(11/20)東北季風增強，大台北、東北部和東半部有雨；下周二過後水氣增，各地降雨機率增，下周三起下一波東北季風再增強，加上華南雲雨區東移影響，下週三至下周六投票日各地將出現較明顯降雨，其中投票日(11/26)當天北部、東北部有短暫雨。

明天、下周一(11/20~11/21)起東北季風略為增強，北部及東北部天氣稍轉涼、迎風面水氣增多，東北部有短暫雨，大台北及東部、東南部地區有局部短暫雨，東北部、東部有局部較大雨勢發生，桃園以南多雲到晴、溫暖偏熱。

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▲▼氣象局天氣預測。（圖／氣象局）

▲未來一週溫度趨勢。（圖／氣象局）

氣象局預報員張承傳表示，下周二(11/22)後東北季風減弱，氣溫回升，大台北、東北部高溫有27到28度，降雨減少，東半部及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

不過下周三過後可感受明顯天氣轉變，張承傳表示，下周三(11/23)後東北季風增強，加上華南雲雨區東移影響，下周三到下周六(11/23~11/26)各地降雨機率提高，各地都有雨勢，相較過去幾天，降雨感受上較為明顯，全台都有雨。

▲▼氣象局天氣預測。（圖／氣象局）

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼氣象局天氣預測。（圖／氣象局）

其中下周三到下周五(11/23~11/25)中部以北及東北部有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨。下周六投票日(11/26)北部、東北部有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨。

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