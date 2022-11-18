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快訊／宜蘭豪雨特報！下周「局部陣雨→全台濕涼」一圖看變天時程

▲宜蘭豪雨特報。（圖／中央氣象局）

▲宜蘭豪雨特報。（圖／中央氣象局）

記者閔文昱／綜合報導

今（18日）東北風稍增強，下半天迎風面降雨增多。中央氣象局晚間9點45分對宜蘭發布豪雨特報，受對流雲系發展旺盛及東北風影響，易有短延時強降雨，今晚至明（19）日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意。

氣象局表示，明天天氣與今天類似，各地大多為晴到多雲、溫暖穩定，而北台灣雲量相較多一些，在大台北山區及東半部偶有零星短暫雨，且東北部地區局部降雨較為持續，還是有大雨出現的機率。

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▲▼未來一周天氣三階段變化。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣變化。（圖／氣象局）

溫度方面，各地高溫大多可以來到28至31度，中午前後感受偏熱，東北部雲量偏多、高溫稍低一些為26、27度，而各地低溫普遍為20至22度，早晚偏涼，要注意日夜溫差較大。

氣象局預估，周日、下周一（20日、21日）起東北季風略為增強，北部及東北部天氣稍轉涼、迎風面水氣稍增多，大台北及東半部地區雲量增多，偶爾有局部降雨，其中東北部降雨較明顯、持續，有較大雨勢發生的機率，而其他地區天氣變化不大，仍為多雲到晴、溫暖偏熱。

▲▼未來一周溫度預測趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度預測趨勢。（圖／氣象局）

到了下周二至下周五（22日至25日），東北季風影響及南方雲系北移，水氣明顯增多，各地雲量增多、降雨機率也增加，都有局部短暫雨的機會；26日東北季風逐漸減弱，但南方雲系持續影響，各地仍有局部短暫雨，27日水氣逐漸減少，西半部地區為短暫雨後多雲，東半部地區有局部短暫雨，28日各地逐漸恢復多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。

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