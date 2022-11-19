千面抹黑布條掛滿街頭！　環保同仁清不完...謝國樑籲將心比心

▲▼千面違法布條充斥基隆！加重環保同仁工作負擔，謝國樑籲將心比心。（圖／謝國樑競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市今（19日）各處被違法掛上抺黑國民黨基隆市長候選人謝國樑與二信的布條，布條僅署名是正義人士，實為沒有署名的競選黑函，不僅內容違法，張貼位置也是違法亂貼亂掛，有不少民眾打到謝國樑總部檢舉，說一夜之間，基隆變得到處充滿違法的布條，讓人感覺像是黑道行為，甚至有民眾反應這樣有點恐怖，讓人想到《蝙蝠俠》電影裡的高譚市。

謝國樑表示，希望匿名者可以將心比心體諒環保局同仁，不要讓違法亂紀的行徑，讓基隆變得這麼不美麗，讓基隆重回陽光溫暖的地方。

謝國樑指出，自己一覺醒來，發現基隆全變了樣，到處掛滿了充斥抹黑、謾罵的布條，曾幾何時，自己的家鄉基隆，竟成了這副模樣？自己出生成長的基隆，應該是一個友善、溫暖且充滿人情味且純樸的地方。

謝國樑說到，自己更心疼所有環保局的基層同仁，基隆一夜之間出現，成千上百的違法布條，到最後也是要由環保局同仁一一清理、收拾，讓本就工作繁重的同仁們是雪上加霜，這麼多面的違法布條，要增加多少的工作量？希望這些匿名者可以將心比心。

最後謝國樑表示，一個城市的發展，用抹黑謾罵的方式是不會變好的。相信基隆市民想要看到的，是候選人們各自提出對於城市發展的政策與政見。選舉倒數7天，剩下的這段時間，他會更努力向市民朋友闡述，對於基隆市的城市藍圖，持續爭取大家的支持。

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