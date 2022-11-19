金門爆首例「虛偽陪選」！　假參選助當選...2鄉長候選人全遭收押

▲本次大選在金門查獲首例「虛偽陪選」，鄉長候選人等3人遭羈押獲准。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

九合一大選進入最後一週，金門地檢署於日前接獲檢舉情資，經研判分析後，發現某區蔡姓鄉長候選人疑因擔心參選選區將淪於同額競選，而其得票數又難以達到選罷法所定最低當選票數（即選舉人數20%），恐因選舉無效無法當選，竟涉嫌以利益唆使陳姓男子「虛偽陪選」，登記為該區鄉長候選人，想藉此規避最低當選票數之規定。

檢調發動搜索約談後，兩名鄉長候選人都遭收押，而下周投開票時，該鄉的兩位鄉長候選人，恐怕都還在看守所裡。

經積極查證後，金門地檢署署承辦檢察官，認時機成熟，乃協同最高檢察署檢察總長，指派支援查賄之臺中地檢署檢察官，自11月17日起連續多日，共同指揮金門縣金湖分局，會同刑事警察局偵查第一大隊(第三隊)、花蓮縣新城分局等單位，持搜索票跨海搜索案件關係人住居所等處所共3處，並陸續拘提蔡姓鄉長候選人等案件關係人共5人到案說明。

檢察官複訊後，認定蔡姓、陳姓鄉長候選人，以及中間人共3人，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯及證人、湮滅證據之虞，於昨日（18）晚間，依法向金門地院聲請羈押，而蔡姓鄉長候選人等3人均於今日裁定羈押獲准。