綠營指控經營民宿牟暴利　謝龍介：一切合法不要搞小動作

▲謝龍介指出，「PARK 239」民宿取得過程一切合法，並依照規定每年繳交土地租金，甚至經台南市政府評鑑為優良民宿，黃偉哲還親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市綠營指控國民黨台南市長候選人謝龍介夫妻，承租低價國有地蓋高檔民宿「PARK 239」賺取暴利，且未投資申報，謝龍介駁斥指民宿經營一切合法合規，無不可告人處」，不要躲在陰暗處搞小動作，這樣只會讓台南鄉親看穿對方人品低劣。

民進黨台南市議員蔡筱薇，市議員候選人朱正軒、周嘉韋踢爆，位於北區公園路巷弄內的1家民宿，是謝龍介夫婦承租低價國有地，蓋高檔民宿賺取暴利，且未見投資申報。

謝龍介砲轟黃偉哲，市長選情告急，不思回歸政策討論，提出具體政見爭取台南市民認同，只想透過側翼，以烏賊戰方式混淆視聽。他呼籲黃偉哲，不要躲在陰暗處搞小動作，這樣只會讓台南鄉親看穿他的人品低劣。

謝龍介指出，根據現行法規，自行經營民宿可視為家庭副業，不需要辦理營業登記課稅，但是必須取得安全標章並通過消防檢查。「PARK 239」民宿成為政治追殺對象，謝龍介回應，取得過程一切合法，並依照規定每年繳交土地租金，甚至經台南市政府評鑑為優良民宿，黃偉哲還親自頒獎。

謝龍介呼籲，黃偉哲選情再怎麼告急，也不該打擊台南觀光旅宿業，因政府防疫不力，初期要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，導致疫情延燒兩年，重創觀光旅宿業，業者哀鴻遍野，都快撐不下去了，如今竟遭民進黨多位市議員候選人扣上「暴利」的大帽子，這要台南眾多民宿業者情何以堪？

根據財政部規定，為扶植觀光產業，在符合客房數5間以下，客房總面積不超過150平方公尺以下，未僱用員工，自行經營，且與所有人戶籍同處下，民宿可視為家庭副業，得免辦營業登記、免徵營業稅，謝龍介強調，「PARK 239」經營一切合法合規，無不可告人處。