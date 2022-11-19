藍竹市議長操作「棄林保高」？　朱立倫怒：我跟他隨時都保持聯繫

▲朱立倫陪同林耕仁戰車掃街。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（19）日前往新竹市輔選黨籍市長候選人林耕仁。有媒體詢問朱與議長許修睿的溝通狀況，朱立倫不悅表示，「我跟他還有溝通的問題嗎？隨時都可以保持聯繫」，朱並痛批民進黨，指民進黨的市長「抄襲抄襲再抄襲」，民進黨的市府「弊案弊案再弊案」，選舉的時候「奧步奧步再奧步」。

外傳新竹市議長許修睿操作「棄林保高」，朱立倫對此表示，國民黨在最關鍵的時候，全黨團結一致，最近謠言滿天飛，但國民黨全體同志一定是團結在一起；對於這些謠言，許修睿已經公開駁斥，所以大家團結努力，每一個人在最後階段，大家一起努力，還有一個禮拜，下周六團結勝選。有媒體繼續追問朱立倫與許修睿的溝通狀況，只見朱立倫有點不悅，「我跟他還有溝通的問題嗎？隨時都可以保持聯繫。」

針對民眾黨新竹市長候選人高虹安涉及貪瀆案件，朱立倫表示，助理費的確很麻煩，也很複雜，就交給司法檢調單位查清楚，最重要的目標是下架民進黨，「尤其民進黨在新竹市是最有名的抄襲黨、弊案黨、奧步黨，大家就是團結努力下架民進黨，支持大仁哥、林耕仁。」朱立倫並盛讚，林耕仁過去多年監督市政，未來當選可以下架民進黨，也可以把所有弊案都揭發出來，還給新竹市民一個公道。

媒體又問如何看待行政院長蘇貞昌、民眾黨主席柯文哲今天也來新竹輔選，朱立倫笑稱，「我常常來新竹呀，這個禮拜已經來好幾次了，所以歡迎大家都常來，但是必須要強調，新竹是屬於新竹市民的，不是屬於民主進步黨的，不是屬於任何一個個人的！」

朱立倫痛批，現在市民都在看，民進黨的市長「抄襲抄襲再抄襲」，民進黨的市府「弊案弊案再弊案」，選舉的時候「奧步奧步再奧步」，這樣的政黨還能執政嗎？還能夠獲勝嗎？這天理何在？