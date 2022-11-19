選前黃金周！整排小黃上街力挺議員候選人　背後感人原因曝光

▲林于凱曾協助追討被雇主詐領紓困補助的小黃駕駛，今日特地號召車隊來相挺。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

距離11/26選舉投票日邁入倒數7天，時代力量高雄市議員林于凱今（19）日把握時間選前最後一個黃金周末，做最後衝刺，與團隊展開大規模三民區車掃活動。其中，林于凱過去協助追討被雇主詐領紓困補助的陳情人，今天也特地號召同事、率領整排小黃車隊協助掃街造勢，場面聲勢驚人。

過去2年，為了減緩疫情對各行業所帶來的經濟衝擊，政府曾推出許多紓困補助方案。但在去年6月，林于凱辦公室卻接到小黃司機陳情，自己所靠行的計程車行，連續兩年都用不實領據及加蓋員工私章的方式，跟交通部申請補助款而未發給司機，補助總額高達177萬。

▲▼林于凱把握時間選前最後一個黃金周末，做最後衝刺。（圖／記者賴文萱翻攝）

協助發放補助款的高雄監理站，會逐一查核雇主是否有確實將補助轉發給駕駛，但當時該計程車行卻以偽造名冊核銷通關，且因為所涉及法律問題為告訴乃論罪，可以透過雙方私下和解，造成公部門毫無介入空間。

如果要由雇主造冊發放，應該把補助直接匯到員工帳戶才能避免爭端，最後透過陳椒華委員與林于凱議員和主管機關溝通協調、並召開記者會，才協助討回小黃司機應有補助款。

在今天林于凱的掃街造勢行程中，過去受到幫助的陳情人，也特地號召同事、率領整排小黃車隊協助掃街造勢，場面聲勢驚人。