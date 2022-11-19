韓國瑜、侯友宜力挺拚連任　蔣根煌：讓市民快樂唱歌、跳舞、打麻將

▲蔣根煌今日競總成立，侯友宜、韓國瑜皆來站台相挺。（圖／韓國瑜辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市議長蔣根煌今（19）日新莊競選總部舉辦成立大會，現任新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜均到場助陣。韓國瑜強調，新莊區是北北基桃竹的中心點，而北台灣人口加在一起超過1千萬人，呼籲蔣根煌要與侯友宜繼續合作，可以讓新莊帶動整個北台灣。蔣根煌也說，要讓新莊更加繁榮，讓市民可以開心唱歌、跳舞、打麻將。

韓國瑜首先指出，新莊區是北北基桃竹的中心點，人口加在一起超過1千萬人，是台灣生命力最旺盛的地方，「這個不得了！這個太重要！未來這1千萬人口的生命力放出來，整個北台灣、整個新北市、整個新莊區會越來越勇！」

韓國瑜表示，蔣根煌議長最虛弱的時候，就是現在選議員的時候，因為跟其他議員比起來，他會不好意思去拉票，他會變得臉紅害羞。韓呼籲，新莊區民大家要集中力量，支持有為有守的議長，在議長最虛弱、最需要的時候，用選票支持蔣根煌。

蔣根煌指出，北北基桃竹的中心點就是新莊區，未來會有6條捷運跟1條輕軌在此交會，且新莊區污水處理達到85%是全台灣最好，未來還會爭取增加公托數量，努力讓老街風華再現，讓新莊更加繁榮，讓市民可以開心唱歌、跳舞、打麻將。

侯友宜表示，蔣根煌大力幫忙讓新北變得更好，包括輔大附近、溫仔圳，新莊改變的力量就來自議長跟市長的合作，在議長跟市長的努力溝通、輔導，都更拆遷都沒有抗議，讓新莊變成北台灣的中心，「議長一定要繼續做，我跟他合作，讓新莊帶動整個北台灣！」