國民黨被控「打假球」！　朱立倫急發影片滅火：我挺18歲公民權

▲朱立倫在臉書發影片高喊，「我是朱立倫，我同意18歲公民權」。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

今年九合一選戰還包括「18歲公民權」的修憲複決案投票，外傳有藍營群組在呼籲不要投公投票或是投廢票，遭外界質疑國民黨挺18歲公民權是玩兩面手法。國民黨主席朱立倫今（19）日立即在臉書緊急滅火，PO出力挺18歲公民權影片，表態「我是朱立倫，我同意18歲公民權，1126我們一起都同意」。

黃郁芬昨日在臉書貼出國民黨基層LINE群組的對話，國民黨檯面上說支持18歲公民權，但私下態度不一樣。黃郁芬指出，從民眾提供的群組對話截圖來看，運作大家18歲公民權公投票不要領票的是國民黨內湖區黨部主委，身兼蔣萬安內湖後援會副會長的蘇鈺英，而隨後表態支持蘇鈺英的則是蔣萬安競選總部的發言人李德維。

朱立倫今日緊急滅火，在臉書貼出影片表達同意18歲公民權的立場。影片開頭朱即表明「挺年輕，世代同行，挺18歲公民權，我們都同意」。朱立倫說，18歲的時候還在念高三，在台北租房子，並在父母鼓勵下考上台大工商管理系。

朱立倫進一步表示，想對18歲的自己說「實實在在，腳踏實地，認真做每件事情，對的事情就要堅持，一定能夠完成」。朱立倫強調，18歲公民權是全世界共同的趨勢，台灣當然要同意，希望尊重18歲年輕人，讓所有18歲青年有公民權，讓大家能夠有自主，用智慧決定他的未來。最後他重申，「我們大家共同支持18歲公民權，我是朱立倫，我同意18歲公民權，1126我們一起都同意。」