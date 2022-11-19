「牠是一隻新台灣貓熊」　黃珊珊哀悼團團：謝謝牠陪伴14年光陰

▲黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市立動物園大貓熊「團團」19日凌晨三度癲癇發作，醫療照管團隊同仁雖幫忙施打抗癲癇藥物，但仍不敵腦部病變，於下午1時48分心跳停止。對於團團的離世，無黨籍台北市長候選人黃珊珊在臉書上發文哀悼，謝謝團團陪伴大家走過14年的光陰，雖然不是在台灣出生，但相信絕大多數的台北市民都認同牠是一隻「新台灣貓熊」。

大貓熊「團團」於今日凌晨1點5分、1點56分及3點54分癲癇發作，雖已施打抗癲癇藥物，但症狀仍持續間歇性地發生；因此，醫療照管團隊在百般不捨的情況下決定讓牠在麻醉中沉睡，不讓牠再繼續痛苦。

面對貓熊「團團」離世，黃珊珊透過臉書發文表示，團團的病情惡化，癲癇不斷發作，抗癲癇藥物只能給予短暫的平靜，已經無法有尊嚴地正常生活。於是，醫療團隊選擇讓牠在麻醉中沈睡，下午1時48分，團團的痛苦結束了，對日夜照顧牠的台北市立動物園團隊來說，放手是很艱難的決定，畢竟團團帶給大家這麼多單純快樂的回憶。

黃珊珊說，無論是情侶到動物園約會、一家大小到動物園遊玩，許多人的成長記憶與手機相片中都有團團的身影，雖然團團不是在台灣出生，但她相信絕大多數的台北市民，都認同團團是一隻「新台灣貓熊」。​

最後，黃珊珊也祝福團團一路好走，她表示，對每一位台北市民而言，團團就是大家共同記憶，「我要致上哀悼並謝謝團團，陪伴我們走過14年的光陰。」