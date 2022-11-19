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BA.5疫苗開打「首日6677人接種」　打BA.1仍較多！莊人祥曝原因

▲▼BA.5 BA.4莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

▲BA.5莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納BA.5次世代疫苗昨（18）日開打，根據中央流行疫情指揮中心今（19）日公布最新統計，昨天次世代疫苗接種1.9萬人，但其中1.3萬人為接種BA.1雙價疫苗，僅6677人打BA.5雙價疫苗。指揮中心發言人莊人祥說明，BA.5雙價疫苗昨天是配送日，配送當天接種情況通常都不好，許多醫療院所是從今天、明天才開始提供接種，仍預期首周接種狀況會很不錯。

▲▼BA.5 BA.4莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲BA.5莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

國內目前社區流行新冠病毒株為OmicronBA.5，相較於9月24日已經開打得BA.1雙價疫苗，BA.5雙價疫苗與病毒比較相符，許多民眾等待BA.5開打搶頭香接種，像是長庚負責的台北田徑場接種站，昨天1600名額預約秒殺，一早就有不少人前往，打氣回升。

不過，根據指揮中心今日公布最新次世代疫苗接種統計，昨(11/18)日莫德納次世代疫苗總共接種19,905 人次，其中BA.1接種13,228劑；BA.4/5接種6,677劑。

原預估BA.1可能將面臨失寵命運，但BA.5開打首日的數據來看，接種BA.1的人仍然比較多。莊人祥解釋，BA.5疫苗是昨天開始配送，中午之前才到各縣市衛生局，大多數醫療院所昨天預約都還是打BA.1，很多縣市都是從今天或者明天開始打BA.5，只有部分縣市是配送當天開打。配送當天接種情況通常都是不太好的，不過預期第一周狀況還是不錯。

根據指揮中心紀錄，次世代疫苗開打以來單日接種人數最高最高紀錄是出現在10月4日，當天接種約6.9萬劑，還是打BA.1疫苗；BA.5疫苗是否有機會超過紀錄，還有待觀察。

▲▼BA.5 BA.4莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

▲BA.5莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

針對該打BA.1還是BA.5疫苗，指揮官王必勝昨日說明，目前國內流行為BA.5變異株，指揮中心給予建議就是選擇打BA.5雙價疫苗。

但王必勝也補充，國內目前流行為BA.5變異株沒有錯，但世界上其他地方也開始流行非BA.5的變異株，例如XBB就是BA.2衍生變異株，所以在Omicron為主的疫情下，會流行哪一種變異株還不一定，BA.1、BA.5疫苗都有準備的需要，也都是比原始株疫苗有效的疫苗，提供給民眾自行選擇。

王必勝昨也表示，BA.1次世代疫苗採購300萬劑，目前接種約170萬劑，還有120萬餘劑庫存，效期至明年3月。至於BA.5疫苗首批到貨70.3萬劑，莊人祥昨日說明，BA.5疫苗預計採購200萬劑，下一批抵台時間還在和廠商洽談當中。

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