微型電動二輪車11／30起要掛牌！45萬舊車給2年緩衝期　規費祭優惠

▲微型電動二輪車11/30起新車強制掛牌投保，並發行行照。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

微型電動二輪車11月30日起掛牌納管，新車須登記申領牌照、行照並投保強制險，年滿14歲才可騎乘，不過仍可免考駕照，現行已上路的45萬輛微型電動二輪車則有2年緩衝期，113年11月30日前須補領掛牌和投保強制險，否則該年12月起將開罰，公路總局表示，為鼓勵民眾掛牌，將推出規費優惠誘因。

現行已有45萬輛領有合格標章的微型電動二輪車上路，使用者有4個族群，其中6成以上為外籍移工，另還有學生、菜籃族、高齡者。根據統計，今年1到8月微型電動二輪車事故死亡人數為33人，去年同期死亡38人，不過肇事件數今年1到8月有5800多件，比去年同期4900多件高。相關肇事事故以高齡者受傷較多，主要都是速限25公里遭改裝超速。

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為降低微型電動二輪車肇事，交通部修法規定，11月30日起微型電動二輪車新車須掛牌照上路，未掛牌可罰1200到3600元、禁止行駛、移置保管車輛，11月30日前已購買且上路舊車，則將有2年緩衝期，須在113年11月30日前補掛車牌和投保強制險，否則113年12月1日起將開罰。

▲微型電動二輪車11/30起新車強制掛牌投保，下方為該車車牌。（圖／記者李姿慧攝）

此外，新制也規定年滿14歲才可騎乘，否則也可罰1000到1200元。另微型電動二輪車也須投保強制險，若未投保可開罰750元到1500元。

公路總局副局長張舜清表示，11月30日起民眾辦理微電車領牌時，需準備國民身分證或僑民居留證正本、印章、出廠證明、統一發票、有效期間30日以上之強制汽車責任保險證等文件及規費450元，其中號牌300元、行照150元，另移工需檢附雇主同意書至各公路監理機關辦理微電車實車查核合格後，由各公路監理機關核發牌照。

▲微型電動二輪車11/30起需掛牌上路。（圖／公路總局）

張舜清表示，微電車納管後，最大差異是過往該車沒有保險，也沒有年齡限制，11月30日過後須年滿14歲才能騎乘，現行已購買和上路的微型電動二輪車將有2年緩衝期可補申領車牌和投保汽車強制險，為鼓勵民眾提早掛牌和投保，規費上將會有誘因，掛牌新制上路前將會公布，投保強制險對駕駛人本身也有保障。

公路總局監理組長魏武盛表示，除未來規費會有誘因外，公路總局監理單位也將推出便民服務，只要揪團滿30人以上，就可以到府協助掛牌和投保，免跑監理單位。