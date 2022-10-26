監理站給錯車牌「櫃台竟冷回4句」　萬人洗版罵翻

▲櫃台竟要他自己去追牌。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名汽車業務昨赴樹林監理站幫客人領牌，怎料跟櫃台反應車牌錯了，對方竟甩鍋問，「要不要跟對方聯絡，看約哪裡換牌？」完全沒要負責的態度，瞬間惹火他，而上萬網友看完也怒洗版，大罵是公務員心態。

業務在「爆怨公社」發文怒道，「比扯鈴還扯的一天，今天去樹X監理站幫客人領牌，選的牌是BQZ-XXXX，櫃檯處拿BLF-OOOO給我，當下直接黑人問號？」

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眼看車牌有誤，他立刻向櫃台人員反應，結果等到的回應竟是，車牌被領去台中了，「你要不要跟對方聯絡一下，你跟對方約看要在哪裡換牌。」

這番話讓他錯愕不已，氣得反問「所以你們的疏失我還要幫你擦屁股？所以我要掛拿錯的牌上高速公路去換牌？」

聞言，櫃台人員仍一副理所當然的態度，表示對方代辦只願意到桃園，「你過去跟他們拿牌。」眼看有理說不清，他直接叫對方請主管來處理，沒想到足足等了1小時，主管才終於現身。

▲他等了1小時，主管才出現。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，大票網友怒留言，直呼「標準公務員心態！難怪百姓反感」、「應該讓他們親送到府」、「真的過太爽」、「竟然輕描淡寫地叫你自己去追牌」、「監理站不意外，全台灣最令人生氣的公家單位就是監理站」；事後，原po也透露，後續是監理站主管親自去拿牌，跟他約晚上7點半在監理所門口領取。

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