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未保強制險擴大舉發！11/30起交通違規併同開單　肇事重罰噴3.2萬

▲▼台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源,汽燃費,汽機車燃料費。（圖／記者李毓康攝）

▲機車強制險投保率僅8成2，交通部修法將擴大舉發未投保駕駛人。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

過往未保汽車強制險僅能攔查取締，交通部預告修正「違反強制汽車責任保險事件統一裁罰基準表」，未來將擴大舉發，開單將不限攔查，駕駛人只要有超速或違停等交通違規被取締，系統可同步查是否投保強制險，一旦未投保將一併開罰，另未投保還肇事將加重罰款，最高將噴3.2萬元，相關新制11月30日起上路。

交通部昨(11/16)預告修正「違反強制汽車責任保險事件統一裁罰基準表」，未來沒投保汽車強制責任險，只要有交通違規被取締，將一併被揪出開罰。

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交通部路政司表示，該修法主要是為提高汽機車強制險投保率，特別是機車投保率，根據統計，目前汽車強制險投保率有9成8，機車強制險投保率為8成2，投保強制險目的是為了在發生交通事故時，對車外第三人的保險理賠和保障，機車事故偏高，因此提高投保率有其必要性。

交通部指出，駕駛人若沒有投保強制險，現行是透過警方現場攔查一併看是否投保強制險，未投保就會開單，但只能透過現場攔檢才能舉發，由於許多交通違規大多是透過照相機等逕行舉發，修法後，以後只要有交通違規，即便是透過逕行舉發，透過金管會和公路總局監理系統串接，將會比對交通違規者是否有投保強制險，若沒有，就會併同舉發並寄出罰單。

根據預告修法，其中也新增微型電動二輪車罰款，若沒有投保強制險，因攔查或違反其他交通事件被取締併同舉發者，可開罰750元到1500元。機車則維持1500到3000元罰款、汽車罰款也維持3000到15000元。

另外交通部修正草案也規劃，未投保汽車強制險肇事者將加重罰款，微型電動二輪車、機車和汽車等法定罰鍰額度將從6000到30000元提高為9000到32000元，其中裁罰基準明訂微型電動二輪車可罰9000到12000元、機車開罰10000到16000元、自用小客車開罰12000到24000元，其他包括大型車等可罰15000到32000元。

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