越野車手「未進賽場先拔車牌」　他不熟路況慘吞紅單+吊銷車牌



▲苗栗警方日前在三義與銅鑼交界處發現一輛無牌越野機車。（圖／記者蔡文淵翻攝）



記者蔡文淵、陳凱力／苗栗報導

基隆一名黃姓男子，本月23日到苗栗參加越野機車賽，結果還未進入賽場，就在三義與銅鑼交界的一處林道上拆掉越野機車車牌，被警方發現無牌駕駛開單，除了要面對3600到1.8萬罰鍰，車牌可能也要被吊銷。

苗栗交通隊警方日前在三義鄉與銅鑼鄉交界的一處林道上，發現一名男子騎乘無牌越野機車，黃男頭戴安全帽、身著賽車手衣褲、護肘及護膝等裝備，向警方表示，自己是來參加機車橫越林道耐力賽，賽場就在附近，但因不熟道路及大會規定，誤提早拆牌。

▲黃姓騎士除了被開紅單，越野機車還要被吊銷牌照。

警方當場查驗該機車引擎號碼所登載車籍資料，比對廠牌、款式、顏色及出廠年份均吻合，核對駕駛人個資符合駕駛資格，即依據道路交通管理處罰條例開出一張罰單，除了繳納罰鍰外，牌照亦會吊銷，屆時黃姓男子須重新申請臨時檢驗車輛，始能領取新的牌照。

黃男因未懸掛車牌，當場被開紅單。警方指出，屆時牌照也會吊銷，必須重新申請臨時檢驗車輛，才能領取新牌照。

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