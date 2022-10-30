　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越野車手「未進賽場先拔車牌」　他不熟路況慘吞紅單+吊銷車牌

▲越野賽手「未進賽場先拔車牌」　慘吞紅單還要吊銷車牌。（圖／記者蔡文淵翻攝）
▲苗栗警方日前在三義與銅鑼交界處發現一輛無牌越野機車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、陳凱力／苗栗報導

基隆一名黃姓男子，本月23日到苗栗參加越野機車賽，結果還未進入賽場，就在三義與銅鑼交界的一處林道上拆掉越野機車車牌，被警方發現無牌駕駛開單，除了要面對3600到1.8萬罰鍰，車牌可能也要被吊銷。

苗栗交通隊警方日前在三義鄉與銅鑼鄉交界的一處林道上，發現一名男子騎乘無牌越野機車，黃男頭戴安全帽、身著賽車手衣褲、護肘及護膝等裝備，向警方表示，自己是來參加機車橫越林道耐力賽，賽場就在附近，但因不熟道路及大會規定，誤提早拆牌。

▲越野賽手「未進賽場先拔車牌」　慘吞紅單還要吊銷車牌。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲黃姓騎士除了被開紅單，越野機車還要被吊銷牌照。

警方當場查驗該機車引擎號碼所登載車籍資料，比對廠牌、款式、顏色及出廠年份均吻合，核對駕駛人個資符合駕駛資格，即依據道路交通管理處罰條例開出一張罰單，除了繳納罰鍰外，牌照亦會吊銷，屆時黃姓男子須重新申請臨時檢驗車輛，始能領取新的牌照。

黃男因未懸掛車牌，當場被開紅單。警方指出，屆時牌照也會吊銷，必須重新申請臨時檢驗車輛，才能領取新牌照。

►30公分鐵片國道噴飛！命中副駕女重傷搶命中　家屬淚求真相

►國道30cm鐵片砸中副駕妻　夫憶她昏迷前「最後一句話」超噴淚

►被拿刀砍還不忘賣防蚊液！　「晚安小雞」現身了：真的很抱歉

►獨／私闖「黃金帝國」鬧大了！　網紅現身喊委屈：真的被追砍

►獎學金賄選！民眾黨新竹議員參選人買票　20萬交保限制住居

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
快訊／6小時暴增13倍！　梨泰院失蹤飆至3580人
梨泰院煉獄「32秒自拍」曝！男女擠壓扭曲　慘叫聲狂炸
梨泰院151死！專家曝「骨牌效應」活活擠死　6分鐘窒息奪命
「還敢去大型聚會」？　醫曝6關鍵：這時間危機增加
梨泰院哭喊「要活著出去」！他卻目睹友被壓死　1小時CPR救不
台灣跨年、演唱會也人擠人！他驚「很少大意外」　原因曝光
梨泰院煉獄「至少5000公斤」強壓身上　女性死亡數是男性2倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

愛情來了警察也來了　通緝男沒吃到愛心晚餐先進警局

高雄港外海貨輪遭強浪襲擊！3船員受傷骨折求救　空勤出動救援

買禮物送小孩竟整包不見！粗心爸一個動作　被清潔隊員當垃圾收

越野車手「未進賽場先拔車牌」　他不熟路況慘吞紅單+吊銷車牌

色男偷拍女鄰居洗澡還在臉書社團分享　她4個月後看到氣炸開吉

快訊／高雄情人碼頭驚見男浮屍　釣客假日出竿嚇壞急報警

喝自釀酵素騎車上路變酒駕　穀類發酵有酒精...汐止養生伯大驚

梨泰院萬聖節踩踏慘案　盧秀燕痛心不捨：加強大型活動公安檢查

民代愛車被潑屎「覺得很丟臉」　男落網曝原因：他害我出車禍

淫夫廁所強堵高雄妹！摀嘴性侵辯「她自己趴洗手台」　下場慘了

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

爽拋玩具「砸中爸要害」　崩潰慘叫..兒竟秒露燦笑

在戶外練習拋接雜耍環　竟精準套上「路過海鷗」

愛情來了警察也來了　通緝男沒吃到愛心晚餐先進警局

高雄港外海貨輪遭強浪襲擊！3船員受傷骨折求救　空勤出動救援

買禮物送小孩竟整包不見！粗心爸一個動作　被清潔隊員當垃圾收

越野車手「未進賽場先拔車牌」　他不熟路況慘吞紅單+吊銷車牌

色男偷拍女鄰居洗澡還在臉書社團分享　她4個月後看到氣炸開吉

快訊／高雄情人碼頭驚見男浮屍　釣客假日出竿嚇壞急報警

喝自釀酵素騎車上路變酒駕　穀類發酵有酒精...汐止養生伯大驚

梨泰院萬聖節踩踏慘案　盧秀燕痛心不捨：加強大型活動公安檢查

民代愛車被潑屎「覺得很丟臉」　男落網曝原因：他害我出車禍

淫夫廁所強堵高雄妹！摀嘴性侵辯「她自己趴洗手台」　下場慘了

全球10大踩踏事件！梨泰院傷亡人數排第3　與蘭桂坊有驚人2巧合

台灣也發生過！27年前1事故「大火+踩踏」　釀64死成最慘

Jennie、Lisa也愛這樣穿！4種牛仔褲穿搭　不用想就能快速出門

鄭州派工作組進駐富士康！　員工喊「心裡很難受」：閉環十幾天了

梨泰院失蹤人數再飆「累計3580起」！　7小時暴增13倍

梨泰院前1天就出事！斜坡群眾塞爆多人摔倒　民眾嚇：以為會被踩死

愛情來了警察也來了　通緝男沒吃到愛心晚餐先進警局

梨泰院煉獄「自拍視角」曝光！男女擠成一團崩潰扭曲　慘叫聲狂炸

梨泰院萬聖節慘劇逾150死！旅遊達人曝「如擠手扶梯」：估千人塞在那

梨泰院踩踏233人死傷…她勾恐怖回憶「快要窒息」　列6重點閃避人潮

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

網美赴柬埔寨遭性侵！返台拍AV…再添黑歷史

男為2千元開山刀砍老闆！畫面曝光

國道塞車駕駛轉頭一瞄！竟見男屍

《華燈》真實版！恩客砸300萬想娶回日本　她現況曝

營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

加油到一半「車頭起火」　員工緊急拔出油槍救援

公車冒煙自燃「燒剩骨架」　乘客緊急疏散

高雄22歲妹酒駕闖紅燈　向警坦白：滿肚子水

爸吸金2億入獄！兒仿效海撈2千萬名牌堆滿屋

狼父性侵女兒！這理由讓他獲緩刑4年

男獨爬「挑戰秘境」天黑迷路打119

斗南2車猛撞　1女、2歲男童送醫

夫外遇人妻索賠敗訴！只因搬家時留鑰匙

老婦駕農用搬運車翻覆田野不治

更多熱門

相關新聞

福特新一代「7人座MPV」將登場

福特新一代「7人座MPV」將登場

海外福特FORD去年發表的新一代Tourneo Connect，台灣原廠預告將在11月10日上市發表，此次大改款可是福特與福斯聯手合作的新結晶，與Caddy為雙生血緣車關係，將用全新世代的改款戰力，為台灣7人座MPV市場帶來新選擇！

比扯鈴還扯！給錯車牌「要自己找人換」　監理所認錯「加強訓練」

比扯鈴還扯！給錯車牌「要自己找人換」　監理所認錯「加強訓練」

監理站給錯車牌「櫃台竟冷回4句」　萬人罵翻

監理站給錯車牌「櫃台竟冷回4句」　萬人罵翻

強！紅牛車隊奪下本季F1雙料冠軍

強！紅牛車隊奪下本季F1雙料冠軍

MotoGP／馬來西亞站最速報

MotoGP／馬來西亞站最速報

關鍵字：

車牌吊銷越野賽車

讀者迴響

熱門新聞

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

梨泰院20歲倖存者還原現場

梨泰院「沙丁魚式人潮」！整排躺地

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面