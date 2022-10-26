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比扯鈴還扯！給錯車牌「要自己找人換」　監理所認錯「加強訓練」

▲▼北區監理所給錯車牌，竟要民眾自己去換。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲北區監理所給錯車牌，竟要民眾自己去換。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

記者李姿慧／台北報導

一名汽車業務昨(10/25)在北區監理所替客人領牌，未料給錯車牌，詢問櫃檯監理人員竟回「要不要跟對方聯絡，看約哪裡換牌？」甩鍋態度瞬間惹火他，上萬網友也怒洗版大罵「公務員心態」。對此，公路總局台北區監理所表示，昨已派主管赴新竹把車牌換回，將對員工加強教育訓練，並嚴格盤點車牌核發。

一名汽車業務昨在「爆怨公社」發文控訴「比扯鈴還扯的一天」，指他去樹林監理站(實為北區監理所)幫客人領牌，選的牌是BQZ-XXXX，櫃檯處拿BLF-OOOO給他，他當下直接黑人問號？立刻向櫃台人員反應，結果對方竟回「車牌被領去台中了，你要不要跟對方聯絡一下，跟對方約看要在哪裡換牌。」

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當下讓他氣炸反問「你們的疏失我還要幫你擦屁股？所以我要掛拿錯的牌上高速公路去換牌？」未料櫃台人員仍一副理所當然的態度，還說對方代辦只願意到桃園，要汽車業務過去拿牌。該業務等1小時後監理站主管現身，最後監理站主管親自去拿牌落幕。

▲▼北區監理所給錯車牌，竟要民眾自己去換。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲北區監理所給錯車牌，竟要民眾自己去換。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

公路總局台北區監理所今(10/26)回應指出，經查A民眾昨(10/25)日下午辦理選號領牌，本所櫃檯同仁因一時疏忽將所選取之車牌誤發給其他車主。經資深同仁詳查民眾選號車牌，誤發給台中B民眾。

台北區監理所指出，監理所車管科科長接獲同仁告知此事件後，隨即派同仁前往關西休息區與台中B民眾換回車牌，A民眾待掛牌車輛尚停放在本所，所以與其相約19:30至本所安裝車牌，且獲A民眾的諒解。

監理所強調，對於本次誤發車牌事件，本所將再針對所屬相關同仁加強教育訓練與輔導，並嚴格執行號牌核發盤點作業，避免類似情形再發生。

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