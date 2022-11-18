　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東榮民總醫院18日開幕　將成屏東地區醫療領航者

▲屏東榮民總醫院18日開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東榮民總醫院18日開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

斥資百億打造的屏東榮民總醫院，今(18)日於原大武營區盛大開幕，總計設置35醫療專科，擁有和台大癌醫院同等級次世代放射治療儀器，除網羅醫界菁英外，醫療儀器更是全亞洲最新，對於長期缺乏醫療資源的屏東，大型醫療中心的進駐不僅實現縣長潘孟安爭取多年的「醫療平權」外，更是每位屏東縣民的期待，期許屏東榮民總醫院能成為屏東醫療的領航者，與縣內各醫療院所共同合作，守護鄉親健康。

▲屏東榮民總醫院18日開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

總統蔡英文致詞時表示，屏東幅員遼闊，長者也很多，卻沒有大型醫院及充足的醫療資源，來照顧屏東的長輩跟鄉親。過去，許多屏東的急重症患者，必須跨越高屏溪到高雄的大醫院看診，是辛苦且沉重的負擔。因此，潘縣長長期積極爭取屏東醫療平權，希望在屏東建立大型的醫學中心，照顧在地的鄉親。

蔡總統說，3年前，她來參加動土典禮，也跟許多鄉親一樣，非常期待這座醫院的啟用，在行政院召集國防部、輔導會、衛福部與相關部會，以及屏東縣政府團隊協助下，欣見過去的傘兵搖籃已化身為現代化的智能醫院。屏東榮總啟用後，將有最先進的醫療設備，可以解決急重症醫療資源不足的問題，屏東鄉親也不必舟車勞頓，在家鄉就可以獲得高效率、高品質的醫療服務，也感謝每位參與工程建造者的付出。

蘇貞昌院長曾是屏東老縣長，對於屏東的建設一直記掛在心，深刻了解屏東縣內無醫學中心等級的大型醫院，他說，急重症患者醫療後送的路程遠，以及人力與資源的不足，往往造成的遺憾刻骨銘心，因此，上任行政院長後多次南下視察，除促進大型醫院的建成外，更要讓醫院真正成為能夠照顧病人的醫院，提供在地鄉親更好的醫療服務。

蘇院長指出，醫護人員必須輪值、上夜班，為讓屏榮醫護人員在各個方面獲得更完善的照顧，特別加碼幾十億預算，興建醫護人員宿舍，他強調，透過團結合作，才能讓醫護人員充分發揮其醫療服務功能。此外，感謝國防部、退輔會及軍方願意使命必達完成，也特別肯定立委周春米，居中跨單位協調國防部、衛福部等機關，不停溝通及要求，以及在縣長潘孟安的督促下，才能讓工期在一千天之內完工。

縣長潘孟安表示，在屏東固然有6家區域醫院、16家地區醫院，但仍缺乏急重症的醫學中心，且屏東南北距離長達百里，使得急重症患者送醫距離成為相當大的問題，出身於恆春半島的他，深刻瞭解這錐心之痛，為此，特別感謝當年國防部主委李翔宙積極尋找用地、2018年行政院長賴清德南下屏東訪視宣布動工外，更謝謝蘇院長多次視察工程進度以及總統蔡英文對屏東的照顧，讓急重症醫療在地化，露出醫療平權的曙光。

一路披荊斬棘走來，讓縣長潘孟安不禁感慨地說，「醫療」一直是屏東人的痛，不論南北，不管山海，每個人都應有同等的醫療權，也因為目標明確，改善醫療在他心中占重要位置，從政多年來不斷奔走、積極爭取，雖然這一路上碰撞的波折，迫使前進的腳步慢了點，但從未放棄過、更不曾懈怠過，相信屏東榮總的進駐，讓過往的所有艱辛，都在這一刻化成甜美的果實！

屏東榮民總醫院表示，屏東鄉親就醫的最大需求，是急重症醫療跟癌症治療，以及心血管、腦血管等疾病。因此，屏東榮總將這些疾病的預防與治療列為首要任務，並提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護，並與區域醫院、地區醫院垂直整合，成為支援屏南地區、偏鄉醫療及境內急重症醫療的後送醫院，讓未來屏東的急重症患者，不必再舟車勞頓，可以就近在家鄉就醫。

屏東榮總以智能、綠能、節能永續理念建造的現代化醫院，設置有最先進的醫療設備，如：次世代環形直線加速器、複合式手術室、達文西機械手臂、心導管室、正子電腦斷層造影、核醫斷層掃描、核磁共振等。

此外，醫療團隊由高雄榮總調任、培訓的優良醫療照護團隊，建置先進行動醫療照護平台及人工智能輔助臨床決策系統，設置急性病床450床、35個醫療專科，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護。而周圍原為傘兵搖籃之大武營區，屏東縣政府將進行歷史建築修繕及活化，提供屏東鄉親舒適、健康的休憩空間。

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／明年健保費率凍漲！　健保會審議完成「維持5.17%」
快訊／南韓出動4架F-35A！　投射GBU-12炸彈
訓練時突然插入　教練水下性侵10名少女「家長就在池邊看」
平價版無印良品進駐台灣！　首間店開在這縣市
特攻嗆不讓他首秀超過20分　魔獸回應超霸氣
單親媽被虐死丟山區　生前遺言「幫我跟兒子說對不起、我很愛他」
廣州正妹「沒帶口罩」被逼下跪示眾！多男撲倒捆綁　衣服都扯破
快訊／台南再公布跨年大咖　超高人氣韓團要來了
她醉倒被運將撿屍　醒來全身赤裸嘴裡還有檳榔味

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黑面琵鷺現身！　台電台南鹽田光電發5億度電兼顧生態保育

屏東榮民總醫院18日開幕　將成屏東地區醫療領航者

立委力爭450萬經費　推廣太麻里咖啡+茶葉產業

台南耶誕跨年卡司第三波公開！　炎亞綸、魏如萱、艾怡良、EPEX報到迎新

「台東就醬拍」攝影比賽結果出爐　千件作品展現慢台東日常之美

開刀病患增血庫架子快空了！　紫南宮感恩節辧捐血...送紀念錢母

強化安檢量能　南消六大隊辦安全講習

重視古蹟復舊及新建設並進　黃偉哲打造台南成新舊兼容城市

2022台東好米收冬祭最終場　11／19金曲歌王羅文裕領軍

男騎車購物迷路　街頭空繞3小時...警查車牌助返家

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

三花貓主動示好磨蹭狗狗　下秒突變臉揍2拳牠傻眼！

黑面琵鷺現身！　台電台南鹽田光電發5億度電兼顧生態保育

屏東榮民總醫院18日開幕　將成屏東地區醫療領航者

立委力爭450萬經費　推廣太麻里咖啡+茶葉產業

台南耶誕跨年卡司第三波公開！　炎亞綸、魏如萱、艾怡良、EPEX報到迎新

「台東就醬拍」攝影比賽結果出爐　千件作品展現慢台東日常之美

開刀病患增血庫架子快空了！　紫南宮感恩節辧捐血...送紀念錢母

強化安檢量能　南消六大隊辦安全講習

重視古蹟復舊及新建設並進　黃偉哲打造台南成新舊兼容城市

2022台東好米收冬祭最終場　11／19金曲歌王羅文裕領軍

男騎車購物迷路　街頭空繞3小時...警查車牌助返家

沒人想要戰爭　台海和平需要一個「理性」戰略模糊

小奶貓突躲進底盤　拖到保養廠救出...女車主：我決定養牠了！

台灣中油公廁清潔總動員　歡迎民眾「來中油 好方便」

感情糾葛！新竹19歲女遭亂棒虐殺棄屍　陸軍六軍團證實女上兵涉案

明年健保費率凍漲！　健保會審議完成「維持5.17%」

ROG Phone 6推《暗黑破壞神》聯名版　手機座竟是赫拉迪姆方塊

竹聯小弟自立門戶當詐欺收簿大哥　30天騙118本帳戶一毛沒付

不只陸戰還要打空戰！　蔣萬安推「比6合影」線上造勢活動

永和「團結之夜」支持者塞爆　他正能量喊話：無政黨奧援卻不孤單

廟產25年前遭盜5千萬扯選舉　民雄鄉長候選人提告自清

驚悚瞬間！桃園老里長站台高喊「凍蒜」　接過竹籃3秒竟仰倒仙逝

地方熱門新聞

彰化女過馬路　遭BMW休旅撞進加護病房　　

炎亞綸、魏如萱、艾怡良、EPEX報到迎新

高雄前金6公尺天坑　水管破裂積水

高雄工地開挖釀天坑　工務局開罰

老翁走在機車道被撞　骨折送醫還吃罰單

志工站路口90度彎腰拜票　籲1126「挺善政」

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

綠營轟高雄前瞻差點去了了　柯志恩回應了

西螺福興宮笨港會香圓滿　賴清德洗塵大典敬獻珠寶

8000萬球場驚見大片血跡　公所氣炸

無悔付出　蘇清泉讚蘇揆為屏東鄉親健康的貢獻

輕障男選里長：看不慣有人比我智障

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

南投縣就業博覽會將登場　月薪最高上看9萬

更多熱門

相關新聞

高虹安扯馬英九「死亡之握」　蘇貞昌：解釋清楚才是負責做法

高虹安扯馬英九「死亡之握」　蘇貞昌：解釋清楚才是負責做法

民眾黨新竹市長候選人高虹安近期各種爭議纏身，昨晚接受網紅「館長」陳之漢直播訪問時，笑稱自己可能是因為曾經與前總統馬英九有「死亡之握」，如今政治生涯才這麼可怕。對此，行政院長蘇貞昌18日說，如有涉嫌違法，高虹安自己要把它解釋清楚才能釋疑，才是負責任的作法。

大咖輪番力挺　鄭運鵬：用政績向市民爭取支持

大咖輪番力挺　鄭運鵬：用政績向市民爭取支持

拜登承諾習近平「5不4無意」？　呂秀蓮籲查真相

拜登承諾習近平「5不4無意」？　呂秀蓮籲查真相

吳怡農催票片曝　蔡英文讚：為國家安全努力

吳怡農催票片曝　蔡英文讚：為國家安全努力

蔡英文視察基隆城際轉運站　旅客轉乘重要樞紐

蔡英文視察基隆城際轉運站　旅客轉乘重要樞紐

關鍵字：

屏東榮民總醫院蔡英文開幕潘孟安蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

《全明星4》黃隊成員不忍了！

「夜店阿嬤」撿悠遊卡　盜刷買菸涉侵占

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

狠父當街狂揍妻兒連打4巴掌！3壯漢制止秒孬

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

一覺醒來戶頭「多2筆美元入帳」！行員：妳中獎了

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

超商大杯拿鐵下殺28元喝只有3天

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

新竹19歲妹遭痛毆囚虐致死　主嫌是女上兵

吳佩芸私密影片遭散布！網怒：選舉卑劣手段

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面