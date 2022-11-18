屏東榮民總醫院18日開幕　將成屏東地區醫療領航者

▲屏東榮民總醫院18日開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

斥資百億打造的屏東榮民總醫院，今(18)日於原大武營區盛大開幕，總計設置35醫療專科，擁有和台大癌醫院同等級次世代放射治療儀器，除網羅醫界菁英外，醫療儀器更是全亞洲最新，對於長期缺乏醫療資源的屏東，大型醫療中心的進駐不僅實現縣長潘孟安爭取多年的「醫療平權」外，更是每位屏東縣民的期待，期許屏東榮民總醫院能成為屏東醫療的領航者，與縣內各醫療院所共同合作，守護鄉親健康。

總統蔡英文致詞時表示，屏東幅員遼闊，長者也很多，卻沒有大型醫院及充足的醫療資源，來照顧屏東的長輩跟鄉親。過去，許多屏東的急重症患者，必須跨越高屏溪到高雄的大醫院看診，是辛苦且沉重的負擔。因此，潘縣長長期積極爭取屏東醫療平權，希望在屏東建立大型的醫學中心，照顧在地的鄉親。

蔡總統說，3年前，她來參加動土典禮，也跟許多鄉親一樣，非常期待這座醫院的啟用，在行政院召集國防部、輔導會、衛福部與相關部會，以及屏東縣政府團隊協助下，欣見過去的傘兵搖籃已化身為現代化的智能醫院。屏東榮總啟用後，將有最先進的醫療設備，可以解決急重症醫療資源不足的問題，屏東鄉親也不必舟車勞頓，在家鄉就可以獲得高效率、高品質的醫療服務，也感謝每位參與工程建造者的付出。

蘇貞昌院長曾是屏東老縣長，對於屏東的建設一直記掛在心，深刻了解屏東縣內無醫學中心等級的大型醫院，他說，急重症患者醫療後送的路程遠，以及人力與資源的不足，往往造成的遺憾刻骨銘心，因此，上任行政院長後多次南下視察，除促進大型醫院的建成外，更要讓醫院真正成為能夠照顧病人的醫院，提供在地鄉親更好的醫療服務。

蘇院長指出，醫護人員必須輪值、上夜班，為讓屏榮醫護人員在各個方面獲得更完善的照顧，特別加碼幾十億預算，興建醫護人員宿舍，他強調，透過團結合作，才能讓醫護人員充分發揮其醫療服務功能。此外，感謝國防部、退輔會及軍方願意使命必達完成，也特別肯定立委周春米，居中跨單位協調國防部、衛福部等機關，不停溝通及要求，以及在縣長潘孟安的督促下，才能讓工期在一千天之內完工。

縣長潘孟安表示，在屏東固然有6家區域醫院、16家地區醫院，但仍缺乏急重症的醫學中心，且屏東南北距離長達百里，使得急重症患者送醫距離成為相當大的問題，出身於恆春半島的他，深刻瞭解這錐心之痛，為此，特別感謝當年國防部主委李翔宙積極尋找用地、2018年行政院長賴清德南下屏東訪視宣布動工外，更謝謝蘇院長多次視察工程進度以及總統蔡英文對屏東的照顧，讓急重症醫療在地化，露出醫療平權的曙光。

一路披荊斬棘走來，讓縣長潘孟安不禁感慨地說，「醫療」一直是屏東人的痛，不論南北，不管山海，每個人都應有同等的醫療權，也因為目標明確，改善醫療在他心中占重要位置，從政多年來不斷奔走、積極爭取，雖然這一路上碰撞的波折，迫使前進的腳步慢了點，但從未放棄過、更不曾懈怠過，相信屏東榮總的進駐，讓過往的所有艱辛，都在這一刻化成甜美的果實！

屏東榮民總醫院表示，屏東鄉親就醫的最大需求，是急重症醫療跟癌症治療，以及心血管、腦血管等疾病。因此，屏東榮總將這些疾病的預防與治療列為首要任務，並提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護，並與區域醫院、地區醫院垂直整合，成為支援屏南地區、偏鄉醫療及境內急重症醫療的後送醫院，讓未來屏東的急重症患者，不必再舟車勞頓，可以就近在家鄉就醫。

屏東榮總以智能、綠能、節能永續理念建造的現代化醫院，設置有最先進的醫療設備，如：次世代環形直線加速器、複合式手術室、達文西機械手臂、心導管室、正子電腦斷層造影、核醫斷層掃描、核磁共振等。

此外，醫療團隊由高雄榮總調任、培訓的優良醫療照護團隊，建置先進行動醫療照護平台及人工智能輔助臨床決策系統，設置急性病床450床、35個醫療專科，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護。而周圍原為傘兵搖籃之大武營區，屏東縣政府將進行歷史建築修繕及活化，提供屏東鄉親舒適、健康的休憩空間。