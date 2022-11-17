拜登承諾習近平「5不4無意」？　呂秀蓮籲外交部查真相

▲呂秀蓮。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

拜習會本周落幕，前副總統呂秀蓮17日舉行「拜習會對台灣前途的影響」線上記者會，她引述陸媒《新華社》報導說，美國總統拜登會中承諾中國國家主席習近平「5不4無意」，外交部應尋求外交途徑了解真相，對該消息做說明，若捏造不實，應呼籲美政府適度澄清。

根據陸媒報導，拜登在會中承諾「5不4無意」，包括美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」、「一中一台」，無意同中國發生衝突，美方也無意尋求同中國「脱鈎」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

對此，呂秀蓮今天下午透過臉書直播說，日前「股神」巴菲特投資台積電，但是，水能載舟亦能覆舟，台積電曾受到恐嚇指「台灣成為第二烏克蘭」，結果股票大跌，政府應鼓勵台灣人在國際上做點事，外交部以為有這樣幾個邦交國就夠了？

另針對陸媒報導內容，呂秀蓮表示，美方應該回應《新華社》所說的「5不4無意」，若報導為真，為何美國要答應「5不」？是否對台灣有隱瞞？外交部應該透過外交途徑了解真相。

此外，針對國內政治情勢，呂秀蓮說，她辦遊行活動，卻被綠營散佈謠言，說她立場變了，還有媒體透露被禁止採訪自己。她指出，台灣隨時會開戰，若國內還互相挖牆腳，藍綠互不來往互相叫罵，只有讓台灣這條鐵達尼更容易沉，請總統蔡英文伸出友誼的手，跟其他政黨好好對談，執政黨應該包容體諒，若藍綠繼續對立，是台灣很大隱憂。