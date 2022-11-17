大咖輪番到桃園力挺　鄭運鵬：用政績向市民爭取支持！

▲蔡英文17日下午視察台灣客家茶文化館，鄭文燦、鄭運鵬等人陪同。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

距離九合一選舉倒數第九天，蔡英文總統17日到龍潭區視察台灣客家茶文化館，會後媒體提問桃園選情問題，鄭文燦表示，桃園選舉非常重要，特別是桃園是六都裡面發展的一個亮點城市；鄭運鵬也強調，蔡總統上任後全力推動前瞻計畫，經過5年大家會發現，前瞻基礎建設計畫包括軌道布建、浪漫台3線等，把桃園建置成客家第一庄的貢獻，其實都有很大的幫助。

蔡英文下午先後出席龍潭運動公園立體停車場啟用儀式與視察台灣客家茶文化館。行程後，媒體詢問包括總統、曹興誠與林佳龍今天都來桃園，是否力挺桃園選情？

鄭文燦指出，「桃園的選舉非常重要，特別是桃園是六都裡面發展的一個亮點城市，這8年桃園有很大改變進步，我們正在提高所有選民出席投票意願，以提升凝聚度與支持度，相信鄭運鵬最後一定會贏得選戰的勝利。當然現在很多不同助選方式，今天蔡總統來看前瞻計畫的停車場、客家茶葉故事園區，她一定深刻看到了我們在浪漫台3線計畫對客庄真的是一個文化上的提升。」

▲蔡英文總統今日下午視察台灣客家茶文化館，市長鄭文燦、市長候選人鄭運鵬等人都出席。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬也提及，前瞻基礎建設計畫是蔡總統上任後，自2017年開始全力推動的計畫，當時朝野有很大歧見，但以結果來看，經過5年，前瞻基礎建設計畫裡包括軌道布建、包括浪漫台3線，都把桃園建置成客家第一庄的貢獻，其實都有很大的幫助。

鄭運鵬強調，「今天蔡總統來龍潭視察台灣茶文化博物館，以及之前在新屋永安漁港的海螺文化館、平鎮的乙未保台紀念公園，這些都是前瞻基礎建設計畫與浪漫台3線的計畫一起推動的。包括總統、院長與林佳龍部長也好，每一步都代表我們過去幾年對區域治理、對桃園、對客家文化建設、交通建設一起合作的成績。我們用政績向桃園市民朋友爭取支持，不是只是單純的選舉活動，我希望桃園的朋友看得到成績，也希望這樣的好成績可以維持到未來8年，桃園要更進步。」

【更多新聞】

►兩市交界處合體拜票 鄭運鵬林佳龍：聯手打造首都生活圈

►友善再連線龜山掃街 張善政侯友宜：捷運銜接桃園打造共同生活圈

►桃園八德送養生茶+雞蛋涉賄選 里長候選人+2樁腳都認了獲交保