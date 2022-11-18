2022台東好米收冬祭最終場　11／19金曲歌王羅文裕領軍

▲2022台東好米收冬祭最終場19日，在台東市鐵花新聚落舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2022好米收冬祭」系列活動重頭戲將於19日下午2時至晚間7時，在台東市鐵花新聚落舉辦，內容多元包括舞「稻」嘉年華、金曲歌王羅文裕領軍HAKKA草地音樂會、收冬客家宴、客家生活節歌謠篇闖關活動，以及30攤客家米食好物的好米文創市集。

台東縣政府表示，今年HAKKA草地音樂會，特別邀請客家金曲歌王羅文裕，帶來台東版的「客家小吵」音樂饗宴，偕同金光閃閃重磅級客家歌手，有入圍金曲獎最佳客語歌手徐世慧、入圍金曲獎最佳客語專輯及年度最佳專輯獎的徐哲緯，以及台東子弟星光幫歌手黃美珍、客家新生代創作歌手饒棣華等卡司齊聚鐵花新聚落草地熱鬧開唱。

另外，舞「稻」嘉年華則邀請歷屆舞「稻」競演績優團體以客家歌曲結合舞蹈，舞出農家歡慶豐收的力與美，以及融合嘻哈街舞風格，重新以現代流行元素來詮釋的創新客家街舞，傳統與新潮的交織，讓客家樂舞不只有一種形式展演。

每1年推出就秒殺的收冬客家宴，今年更是請出隱藏在鹿野鄉大原客家庄的一群客家媽媽們，融合阿婆的灶腳記憶傳統客家菜及鹿野在地食材，以優雅的野餐方式，推出傳統含蓄兼具創新美味的客家饗宴，除了私廚美食，還附贈精緻野餐籃組及市集消費券、摸彩券，幸運者可享有當場免費套餐的大獎！

現場周邊還有客家生活節歌謠篇闖關活動，透過多元的客語講故事方法，能讓大家自願學客語、聽客語，進一步開心講客話，過關者還有機會獲得兔年拍拍燈喔!