台東縣府市公所前進東大宣導反賄選　提醒首投族各式賄選手法

▲縣府結合市公所前進東大宣導反賄選。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

111年九合一地方公職人員選舉即將於26日舉行，台東縣政府政風處與台東市公所政風室16日共同前進國立台東大學舉辦反賄選宣導。

台東縣政府表示，距離地方公職人員選舉僅剩下不到10天，台東地區基層選舉由於部分選區小，候選人票數差異不大，候選人為求勝選，各式各樣的賄選手法可能將相繼出籠。對於今年首次參與投票的學子們，尤應加強反賄選宣導。



此次宣導活動由台東市公所政風室主任温庭瑩，針對學子們可能遇到的賄選形式進行分析，如收購國民身分證、提供返鄉交通工具或車資、假借聘僱名義發放工資津貼、提供免費或自付額與成本顯不相當之旅遊等，進行案例分享，會後開放有獎徵答，希能使學子們加深印象，提高警覺，勇於拒絕賄選。

政風處指出，檢舉賄選有許多方式，除了親自向檢警調檢舉外，也可撥打免付費檢舉電話0800-024-099撥通後按4或089-361169，甚至也可以用Line線上檢舉（台東地檢署ID：089361169），均有專人接受檢舉，且對於檢舉人的資料依法保密，不用擔心資料外流，檢舉獎金最高有500萬元，檢舉賄選大家一起來，高額獎金等你來拿。