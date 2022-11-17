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台東縣2家回收處理業者獲環保署表揚　分獲優良標章

▲台東縣2家回收處理業者獲環保署表揚 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣2家回收處理業者獲環保署表揚 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

行政院環境保護署推動「應回收廢棄物回收處理業評鑑計畫」，台東縣堃富企業及中華紙漿台東廠等2家回收處理業者，在全台資源回收業、處理業者中脫穎而出，並於16日環保署舉辦頒獎典禮中，分別獲頒「回收好厝邊標章」及「資源循環基石標章」。

環保局指出，此次評鑑環保署共分為回收業者及處理業者2大組分別競爭，回收業者為收受民眾、商家資源回收物的回收商，處理業者則是將回收物經過工廠處理後，製成再生原料，讓資源能循環使用的業者，傳統資源回收業給人髒亂的刻板印象，新聞報導也時不時傳出資源回收業火警的負面消息，種種鄰避效應使得資收業往往成為民眾的嫌惡對象，因此，環保局從法規、環境整潔、消防安全及企業社會責任4大方面輔導地方資源回收業，並推薦業者接受環保署評鑑，恭喜縣內2家業者獲得環保署頒獎表揚。

環保局進一步說明，其中堃富企業有限公司除了廠區符合法規設置、定期維護廠區內外環境整潔外，更願意與消防單位合作進行消防演練，也參與當地社區宮廟活動、敦親睦鄰，回饋村里，獲環保署頒發「回收好厝邊標章」；中華紙漿股份有限公司台東廠更是通過環保署層層考核，在環境、經濟、社會貢獻上取得長期穩定的成效，獲環保署頒發「資源循環基石標章」。

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