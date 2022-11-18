竹科名人4分析「為何挺沈慧虹」　「無法感受高虹安科技素養」

▲沈慧虹。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

距離地方大選投票日進入最後倒數，一名在新竹市土生土長的竹科名人許武龍，暱稱「哈爸」，昨（17日）提出4點分析，解釋他這次將選擇投給民進黨候選人沈慧虹。該篇貼文在爆紅後，於24小時內獲得了超過5,400讚以及900次分享，引起網友熱議。

哈爸，本名許武龍，曾是竹科IC設計公司高階主管，也是台灣創客圈、黑客松界名人，擁有多年軟體與IC設計開發管理經驗。

哈爸表示，他是世居新竹市的公民，除了在金門當兵之外，從就學到職場都在新竹以及竹科，是個幾乎一輩子都走在光復路上的新竹市科技人，這一兩年開始關心起政治，也在慢慢學習中。

哈爸指出，這次選舉新竹市長熱門人選就只有三個，所以是個三選一的問題，而他在職場多年，也錄用了不少工程師，因此對於選人也有一些相關經驗。

哈爸做出4點分析，第一，前新竹市長林智堅8年做得不錯，無論是想得到的或想不到的地方，都看得到新竹市正在蛻變得更好，從生活上的點點滴滴都能印證這點，而他對幾乎天天經過的新竹公園周邊環境尤其有感；第二，民進黨這8年做得不錯，所以願意多給4年。

哈爸指出，第三之一，前幾個月他是沒聽過沈慧虹的，但後來發現是已經做了6年的新竹市副市長，代表著這幾年他認為不錯的成績，幾乎都是沈做的，再加上觀看沈慧虹的直播、粉專，以及政見後，確定了沈是一個80分的候選人選項。因此，接下來就是看另外兩位候選人有沒有人會超過80分。

哈爸進一步指出，第三之二，國民黨的林耕仁雖然曾任6屆議員，應該有很多服務案件、理念，以及過去的政績可以講，但他卻都沒有聽過；此外，當議員跟當市長是完全不同的，因為監督跟做事是兩種技能術，一個靠嘴，一個靠手；最後，他曾經看了一下林耕仁造勢活動的直播，裡面充斥著謾罵跟莫名其妙的說法，也聽不到任何政見。

哈爸表示，第三之三，他連高虹安為何而戰都不知道，感覺上是個選選看、選到就做的外人，而且經歷上讓一輩子在竹科工作的他感到相當詭異，高是大數據專家，卻無法讓他感受到高有任何高科技素養，這相當神奇，因為有專業的人在談論相關的事物時，絕對是聽得出料的。

另外，他說，高虹安沒有公部門行政經歷，這和企業是非常不同，甚至互斥的，而且高一任立委任期都還沒結束就參選，是把人民的託付當成什麼？哈爸也吐槽，高虹安即使到了開票前幾天也很少在新竹出現，完全就是一個跟新竹市沒有關連的候選人。哈爸說，在不考慮最近高虹安的貪污疑雲的情況下，頂多只能給高60分。

哈爸指出，第四，候選人是一定要講政見的，目前就只有沈慧虹講政見講得清楚，且有網站，另外兩位幾乎都不講，更讓他認為這個候選人可以。

最後，哈爸說，他就是一個土生土長、愛著自己住的地方的新竹市公民，也不曾加入任何政黨，但他知道在這個可能戰爭的時候，一個縣市首長的重要性，他慎重地做出自己的選擇，並決定支持沈慧虹。