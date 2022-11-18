彰化綠營參選人控對手當街叫囂攻擊　藍營駁斥...影片曝真相

記者唐詠絮／彰化報導

彰化選戰激烈，民進黨彰化縣花壇鄉長候選人葉繼元昨(17)日向警方報案，聲稱在進行家戶拜訪時，遭對手國民黨鄉長顧勝敏陣營惡意揮旗叫囂攻擊，同時公布影片；顧也陪同支持者前往警局報案，控告對方誣告、妨害名譽，並強調對手除了抹黑還造謠生事，「這種選舉方式終究會被選民唾棄」。

顧勝敏支持者指出，當時他們共乘機車持旗幟經過，與對方距離很遠，完全沒有接觸，根本不可能打到對方，還把對方打受傷，對方的傷到底怎麼來的？騎機車經過也有事，還被指毆打對方，實在很莫名其妙。

▲縣議員李成濟指遭到鄉長顧勝敏支持者持旗桿敲到。（圖／鄉長候選人葉繼元提供）

▲彰化花壇鄉選情激烈。（圖／鄉長候選人葉繼元提供）

當時人也在現場民進黨縣議員李成濟聲稱，拜票時他走在前頭，轉頭看後方的團隊時，突然看見機車呼嘯而來，對方還把關東旗往下壓要襲擊他，他連忙跳開閃躲，右手揮舞防禦時，造成右手扭傷，他認為這是因為團隊到顧勝敏的本命區三春村拜票，才會遭到惡意襲擊。。

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳競總總幹事邱建富，今天上午也陪同李成濟、葉繼元召開記者會，譴責選舉暴力，強調前晚(16日)葉繼元率團隊在街頭拜票時，竟遭對手陣營人馬惡意以關東旗意圖攻擊，李成濟閃躲時右手扭傷，除已向警方提告，也譴責選舉暴力。

▲花壇鄉長顧勝敏抨擊對手惡意抹黑。（圖／顧勝敏提供）

顧勝敏則指出，他的支持者只是經過要去插旗幟，對方竟然就惡意造謠，指稱有暴力或言語威脅。他的支持者根本沒有做這些事，支持者感到冤枉。他也陪同支持者向警方說明澄清，至於對手競選期間所做的抹黑，他都會蒐集，會保留法律追訴權，選舉後再走訴訟，把清白、名譽給討回來。