　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彰化綠營參選人控對手當街叫囂攻擊　藍營駁斥...影片曝真相

記者唐詠絮／彰化報導

彰化選戰激烈，民進黨彰化縣花壇鄉長候選人葉繼元昨(17)日向警方報案，聲稱在進行家戶拜訪時，遭對手國民黨鄉長顧勝敏陣營惡意揮旗叫囂攻擊，同時公布影片；顧也陪同支持者前往警局報案，控告對方誣告、妨害名譽，並強調對手除了抹黑還造謠生事，「這種選舉方式終究會被選民唾棄」。

顧勝敏支持者指出，當時他們共乘機車持旗幟經過，與對方距離很遠，完全沒有接觸，根本不可能打到對方，還把對方打受傷，對方的傷到底怎麼來的？騎機車經過也有事，還被指毆打對方，實在很莫名其妙。

▲彰化花壇鄉選情激烈。（圖／縣議員候選人葉濟元提供）

▲縣議員李成濟指遭到鄉長顧勝敏支持者持旗桿敲到。（圖／鄉長候選人葉繼元提供）

▲彰化花壇鄉選情激烈。（圖／縣議員候選人葉濟元提供）

▲彰化花壇鄉選情激烈。（圖／鄉長候選人葉繼元提供）

當時人也在現場民進黨縣議員李成濟聲稱，拜票時他走在前頭，轉頭看後方的團隊時，突然看見機車呼嘯而來，對方還把關東旗往下壓要襲擊他，他連忙跳開閃躲，右手揮舞防禦時，造成右手扭傷，他認為這是因為團隊到顧勝敏的本命區三春村拜票，才會遭到惡意襲擊。。

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳競總總幹事邱建富，今天上午也陪同李成濟、葉繼元召開記者會，譴責選舉暴力，強調前晚(16日)葉繼元率團隊在街頭拜票時，竟遭對手陣營人馬惡意以關東旗意圖攻擊，李成濟閃躲時右手扭傷，除已向警方提告，也譴責選舉暴力。

▲彰化花壇鄉選情激烈。（圖／縣議員候選人葉濟元提供）

▲花壇鄉長顧勝敏抨擊對手惡意抹黑。（圖／顧勝敏提供）

顧勝敏則指出，他的支持者只是經過要去插旗幟，對方竟然就惡意造謠，指稱有暴力或言語威脅。他的支持者根本沒有做這些事，支持者感到冤枉。他也陪同支持者向警方說明澄清，至於對手競選期間所做的抹黑，他都會蒐集，會保留法律追訴權，選舉後再走訴訟，把清白、名譽給討回來。

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
張忠謀坐在習近平對面　APEC各國代表「現場座位」曝光
男躺在棺材突然醒來！　喪禮親友全嚇瘋
買500盒砂鍋魚頭禮盒賄選　「林聰明」執行長訝異：要訂很多次
2表看懂「12種疫苗組合效力」　這樣打96.2%防死亡最強
快訊／吳佩芸私密片從這流出！　網媒社長急發聲明
跟人夫約砲！男吃到一半喊：我沒fu了　遭「壓頭硬督」崩潰
快訊／世界盃爆2.3億收買8球員放水！　控分1比0
快訊／指揮中心公布疫苗保護力報告！　最強、最差組合曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜基隆輔選…稱「中低收入戶近萬」！市府曝數據：不要胡扯

嗆柯建銘講話字正腔圓「在怕什麼」　蔡壁如：高虹安贏就是民主勝利

林佳龍競選片稱「我不一定會贏」　喊話侯友宜：請你善待新北市民

發卡金融機構授權客戶個資濫用　國民黨團嗆：金管會還再裝睡？

張善政、鄭運鵬互罵！　時力桃市議員候選人：都用我揭發的資料

透天厝「竟有16房16衛」！　議員候選人質疑謝龍介夫妻當包租公婆

民眾黨提案保護吹哨者卻告吹哨者？　蔡壁如駁：他根本就是報馬仔

競選廣告藏2024玄機？　侯友宜：只要有好政策「未來誰在當市長也好」

快訊／遭控散布吳佩芸私密片！網媒社長急發聲明：被不法人士欺騙

高中同學借貸有貓膩？　謝龍介攤文件：敢跟我比清廉嗎

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

韓國瑜基隆輔選…稱「中低收入戶近萬」！市府曝數據：不要胡扯

嗆柯建銘講話字正腔圓「在怕什麼」　蔡壁如：高虹安贏就是民主勝利

林佳龍競選片稱「我不一定會贏」　喊話侯友宜：請你善待新北市民

發卡金融機構授權客戶個資濫用　國民黨團嗆：金管會還再裝睡？

張善政、鄭運鵬互罵！　時力桃市議員候選人：都用我揭發的資料

透天厝「竟有16房16衛」！　議員候選人質疑謝龍介夫妻當包租公婆

民眾黨提案保護吹哨者卻告吹哨者？　蔡壁如駁：他根本就是報馬仔

競選廣告藏2024玄機？　侯友宜：只要有好政策「未來誰在當市長也好」

快訊／遭控散布吳佩芸私密片！網媒社長急發聲明：被不法人士欺騙

高中同學借貸有貓膩？　謝龍介攤文件：敢跟我比清廉嗎

「台東就醬拍」攝影比賽結果出爐　千件作品展現慢台東日常之美

大陸、新加坡防長會面　同意明年舉行「陸海聯合演訓」

開刀病患增血庫架子快空了！　紫南宮感恩節辧捐血...送紀念錢母

瑞穗國中棒球隊喜獲新車　浪凡基金會捐贈希望共同守護夢想

韓國瑜基隆輔選…稱「中低收入戶近萬」！市府曝數據：不要胡扯

嗆柯建銘講話字正腔圓「在怕什麼」　蔡壁如：高虹安贏就是民主勝利

林佳龍競選片稱「我不一定會贏」　喊話侯友宜：請你善待新北市民

台積電赴美設廠　華航第2批包機準時送達

12歲男童不讓座「他超不爽」　抓頭撞車廂「全車看傻眼」畫面曝

獨／FTX害噴7位數「仍看好加密貨幣」　投資哥親吐：忽略最大警訊

瑤瑤買比基尼「被男老闆用手喬奶」　男友目睹…她傻回：很專業啊

政治熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

吳佩芸私密影片遭散布！網怒：選舉卑劣手段

長腿議員候選人變神力女超人！粉絲嗨爆

王世堅喊靈魂不受黨紀管！她酸忘記代表人民

沈富雄預言：徐巧芯16年後可能當總統

YouBike1.0年底退場　北市籲：新北騎往北市民眾改用2.0

陳水扁外孫獲全國音樂冠軍　扁自嘲「五音不全」：遺傳吳淑珍基因

竹科名人4分析「為何挺沈慧虹」

即／遭控散布吳佩芸私密片！網媒社長發聲明回應了

蔡壁如罕見動怒　「相信新竹可以贏」

吳佩芸曾因泳裝照惹議　又陷私密片風暴

王世堅氣到嘴唇發抖！臉書火速被灌爆

謝國樑造勢晚會「號稱2萬人」　蔡適應打臉

更多熱門

相關新聞

林佳龍競選片稱「我不一定會贏」　喊話侯友宜：請你善待新北市民

林佳龍競選片稱「我不一定會贏」　喊話侯友宜：請你善待新北市民

年底九合一大選倒數8天，新北市長侯友宜與民進黨新北市長候選人林佳龍兩人皆在18日先後推出競選廣告片。林佳龍表示，選舉與治理是兩條必須相會的線，但將有截然不同的結果，請給他一個機會去改變新北市，實踐他對市民的承諾。不僅如此，影片中林佳龍更向對手侯友宜隔空喊話，「侯友宜先生我不一定會贏，但請你善待新北市民。」

嗆柯建銘講話字正腔圓「在怕什麼」　蔡壁如：高虹安贏就是民主勝利

嗆柯建銘講話字正腔圓「在怕什麼」　蔡壁如：高虹安贏就是民主勝利

送海鮮涉賄　花縣議員候選人20萬交保

送海鮮涉賄　花縣議員候選人20萬交保

透天厝竟有16間套房謝龍介夫妻疑當包租公婆

透天厝竟有16間套房謝龍介夫妻疑當包租公婆

送千元電扇買票！花蓮新城村長候選人被起訴

送千元電扇買票！花蓮新城村長候選人被起訴

關鍵字：

2022九合一大選2022彰化縣花壇鄉顧勝敏葉濟元李成濟影音

讀者迴響

熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

《全明星4》黃隊成員不忍了！

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

「夜店阿嬤」撿悠遊卡　盜刷買菸涉侵占

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

狠父當街狂揍妻兒連打4巴掌！3壯漢制止秒孬

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

一覺醒來戶頭「多2筆美元入帳」！行員：妳中獎了

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

超商大杯拿鐵下殺28元喝只有3天

屈中恆當朋友面訓老婆！Vicky心冷提離婚

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面