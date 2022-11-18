高中同學借貸有貓膩？　謝龍介攤文件：敢跟我比清廉嗎

▲國民黨台南市長候選人謝龍介指出，黃偉哲陣營拿他向監察院公開申報的資料，來抹黑他的財產，他公布相關單據佐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市長候選人謝龍介指出，黃偉哲陣營再次故技重施，拿他向監察院公開申報的資料，來抹黑他的財產，其中他的高中同學當年資金週轉不靈，向他求援，一筆清清楚楚，以信託房產為抵押的債權，卻硬是要抹成什麼不可告人的金錢往來。

謝龍介說，其實他昨天就已備妥借據等所有法律文件，不立刻公開，就是坐等黃偉哲陣營上鉤，看是黃偉哲本人，還是哪一位免洗發言人要「討打臉」。他的高中同學2017年因為資金周轉需求向他借款，到2018年2月，已經陸續借了1235萬元，但是實在還有困難，所以2018年3月起，又陸續借了1105萬元，合計2340萬元。

謝龍介說，他盡力協助高中同學，但家裡也沒有金山銀山，或是像民進黨一樣吃銅吃鐵，2000多萬元借出去，挺同學過難關，也會擔心無法討回怎麼辦。於是他的同學拿出三棟位於安南區的房產作為抵押，信託給他，而他則再提供400萬元借款，一共2740萬元。以上，全部都有法院公證文件佐證，他也向監察院如實申報，在此公開供大家檢視。

謝龍介表示，「黃偉哲敢比照我的標準，公布黃與潘新傳借1700萬元的單據嗎？你用什麼做抵押？再問一次，你敢跟我比清廉嗎？」