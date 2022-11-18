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社會 社會焦點 保障人權

挑選區外設筵招待…每桌3千元求支持　金門2候選人涉賄交保

▲▼金門地方法院。（圖／記者林名揚翻攝）

▲2022大選前夕，金門2候選人疑似賄選遭檢察官查緝。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門地檢署日前接獲檢舉情資指出，金門某區李姓鎮民代表候選人與楊姓里長候選人，本月在選區外設宴無償以每桌價值3千元左右之餐食，招待選區內有投票權之人數十人，複訊後認2人罪嫌重大，但尚無羈押必要，諭令各以新臺幣3萬元、2萬元交保。

金門地檢署偵辦某區鎮民代表李姓候選人、里長楊姓候選人，這個月疑似設宴招待數十位有投票權的民眾，每桌價值約3千元左右，還故意選在選區外進行宴席。

經承辦檢察官偵查蒐證後，於昨日（17）指揮金門縣警察局金城分局、金門縣警察局金湖分局，以及福建省調查處等單位，持法院核發之搜索票，搜索上開候選人住居所等處所，並帶回李姓候選人、楊姓候選人，及案件關係人共15人進行詢問、查證。

嗣經檢察官複訊後，認2人涉嫌公職人員選舉罷免法99條第1項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押之必要，諭令各以新臺幣3萬元、2萬元交保。

地檢署呼籲候選人應循合法正當方式尋求選民支持、認同，切勿心存僥倖、以身試法，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，可利用選舉查察聯繫中心之檢舉專線，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。

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