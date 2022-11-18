「鄭文燦市府螺絲掉水溝裡」！　國民黨爆：連經發局長都在炒農地

▲國民黨揭鄭文燦市府連經發局長都在炒農地。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

選舉逼近，國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲以及張善政新媒總監練鴻慶今（18）日召開記者會表示，桃園經發局長炒作農地；交通局「有人力辦剪綵、沒人力對單據」積欠防疫計程車資；以及將扁政府拍板的「桃園鐵路高架化」歸咎於張善政，都表示鄭文燦早已無心市政。

詹江村說他接獲爆料，桃園市經發局長郭裕信，炒作觀音區九千坪農地，還有人在該塊農地傾倒廢棄物；然後再寫企劃案，以「遭受不可逆之污染」為由，向主管機關「經發局」，也就是郭裕信擔任首長的機關申請變更地目，試圖賺取暴利。而為掩人耳目，地主們尋找其他買家，也正因為郭裕信為賣方之一，能夠取信買家未來變更地目有所助力，才順利以高價賣出。

郭裕信辯解「簽約時尚未擔任局長」，但詹江村續指，郭裕信是在2020年2月11日簽署「委任買賣書」，但早在2018年底升任經發局長，簽約就是在郭裕信經發局長任內，詹批「難道郭裕信連自己什麼時候當局長都搞不清楚」? 至於郭裕信「單純投資農地」的說法，詹江村斥責「農地是用來投資的嗎?」 詹江村要求鄭文燦公開說明，是否知道郭裕信沒有利益迴避、炒作農地一事，「不知情就是無能，知情就是包庇」。

舒翠玲延續日前的「桃市府積欠防疫計程車資」議題指出，桃園市交通局解釋，「已經撥付110萬元，還欠1041萬元」，而積欠九個月的理由是交通局人力不足，來不及比對單據。舒翠玲指評鄭文燦「有人力辦剪綵，沒人力比對單據；有錢給蘇巧純2400萬元的轉包工程，沒錢給計程車駕駛」，認為這些理由，運匠大哥聽不進去。

練鴻慶指出，鄭文燦無心市政，但對選舉卻很投入，以2015年的公文，說過去張善政不支持鐵路地下化。練鴻慶整理出2005年媒體報導，「陳水扁總統承諾桃園鐵路高架化」，當時鄭運鵬是立法委員，鄭文燦是民進黨文宣部主任。練鴻慶質疑，「桃園鐵路高架化」的始作俑者是2005年的陳水扁，而當年鄭文燦、鄭運鵬也沒有反對，等於是共犯。馬政府上任後延續扁時代政策，鄭文燦卻到2014年才說要翻案改成地下化，中間桃園所浪費的時間與金錢，要誰來負責？

練鴻慶說，「扁規馬隨」沒有不對，政策反覆的責任，就在鄭文燦身上。包括捷運棕線，張善政在2016年行政院長任內，原則同意棕線可行性報告，但鄭文燦先是要「高架改地下」，然後又要「輕運量改成中運量」，兩次變更計畫的結果，就是讓棕線進度停在原點，一事無成。顯然鄭文燦對於軌道建設完全沒有章法，都是即興式的處理。