「有Guts的真男人」！徐巧芯跨黨送暖王世堅：是非觀念不裝瞎

▲針對王世堅被網軍出征，徐巧心跨黨派聲援。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市議員候選人王世堅日前遭媒體報導「支持陳時中，票投黃珊珊」，引發軒然大波，王世堅17日開記者會澄清，否認要票投黃珊珊，但前桃園市議員王浩宇等深綠支持者仍感不滿、大舉出征王世堅。對此，國民黨台北市議員候選人徐巧芯今（18日）給王世堅送暖，盛讚王是「很有Guts的真男人」，在是非觀念上不會「裝瞎」。

日前王世堅於資深媒體人黃暐瀚的訪談節目中表示，自己「欠黃珊珊一次」，遭外界解讀是要將票投給無黨籍台北市長候選人黃珊珊，引部分綠營支持者不滿圍剿。

對於王世堅遭同志誤解，國民黨台北市議員候選人徐巧芯在國民黨記者會後聲援王世堅，表示王世堅是一位「很有Guts、真性情的真男人」，雖然和國民黨的政治理念不相同，但在很多是非觀念上，王世堅並不會因為藍綠關係而故意「裝瞎」。徐並反酸，王世堅的精神跟態度其實是許多民進黨人所該學習的，而不該去出征跟霸凌王世堅。

對於民進黨台北市長候選人陳時中的選情，徐巧芯表示，中間選民、年輕人對陳的反感度持續加深，因此觀察到民進黨目前都是在鞏固同溫層，「陳時中的成績大概就這樣了，他的陣營已經沒有像先前有贏的決心，而僅是希望把基本盤開出來。」