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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預言徐巧芯16年後可能選上總統　沈富雄曝關鍵：我佩服她

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯近期與綠營側翼粉專槓上，一度掀起外界關注。前民進黨立委沈富雄坦言，他其實很佩服徐巧芯，還曾在節目中開玩笑預言，「再等16年也許妳是總統，妳選上總統的時候我是100歲，所以我大概可以看到妳當總統」。

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲沈富雄曾預言徐巧芯有機會選上總統。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

沈富雄17日在廣播節目《POP撞新聞》中提到，徐巧芯常被認為很藍，但是很多人覺得她其實還可以，因為她的所作所為並不是那麼極端的藍，如果國民黨可以有戰鬥力、是非分明、動一動腦筋、每天用心考慮國家的事情，加上大部分代表性人物都有一點改變的話，國民黨的氣勢馬上就能上升，「國民黨要起來很簡單」。

接著，主持人平秀琳追問，「徐巧芯是國民黨的希望嗎？」沈富雄回答，自己其實挺佩服徐巧芯的，他還曾在節目中開玩笑預言，「妳再等16年也許妳是總統，妳選上總統的時候我是100歲，所以我大概可以看到妳當總統」。

▲▼沈富雄出席平秀琳新節目《平論無雙》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲沈富雄認為國民黨想要改變並不困難。（資料照／記者李毓康攝）

沈富雄指出，深綠的人當然很討厭徐巧芯，但現在不僅藍的支持她，中間選民也有很大一部分支持她，「我覺得台灣其實有一定的水準、規模，因為得到民心的人一定要得到中間選民這一塊」，國民黨有基礎、架構、基本盤，如果想要變成執政黨，需要改進的地方並沒有那麼多，也沒有想像中困難。

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