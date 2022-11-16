國民黨這2人成選戰典範？　媒體人：競爭模式極其難得

▲新聞工作者逆風的烏鴉15日在臉書發文指出，國民黨議員王鴻薇、徐巧芯在這次選舉中的競爭模式極其難得。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇、徐巧芯）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選倒數10天，除了各縣市長候選人競爭激烈之外，議員候選人也要力爭出線，新聞工作者逆風的烏鴉15日就在臉書以「良性競爭、惡性競爭」為題發文，點出本次選舉中，國民黨議員王鴻薇、徐巧芯這兩個人的競爭模式極其難得，且可以當作未來典範，此文一出引發討論。

逆風的烏鴉分析，這次九合一選戰有個很特別的地方，就是在議題發動的能力上，地方議員甚至比縣市長候選人陣營還強。其中最突出的，應該算是國民黨的王鴻薇、徐巧芯這兩個人。因為恰好來自同一個選區，而且同樣可能對下一次立委選戰有期待，因此這兩個人頻頻發動議題。

逆風的烏鴉也坦言，「我不會粉飾太平，說這兩個人沒有政治恩怨，或者未來的立委提名戰會是一團和氣，但我認為，這兩個人在這段競爭過程的表現，確實和過去我們看到的國民黨不同。」他指出，過去的國民黨是家父長制，而且總給人「內鬥內行，外鬥外行」的印象，國民黨一路走來，軍閥、山頭、派系林立的情況，幾乎成了這個黨的DNA，在這樣的情況下，想要上位的人，基本上要符合一個條件，且做到兩件事，條件是背景雄厚，最好是誰的兒子女兒太太之類的；要做到的兩件事，第一件是獲得當權者的青睞，第二件則是把自己的對手鬥倒，或者看著他被別人鬥倒。

逆風的烏鴉點出，可是從這兩個人的背景看，都很難說得上「雄厚」。徐巧芯雖是國民黨青年團的馬家軍出身，但青年團出身的沒有一千，也有幾百，實在很難當成了不起的背景，再者贏得當權者青睞，這兩個人無論如何都稱不上乖乖牌，甚至都有點特立獨行的味道。

最重要的是，逆風的烏鴉指出，這兩個人未來政治之路是衝突的，甚至彼此可能是有心結的，但在這次選戰裡，兩個人製造自己聲量的方法，都是一致對外。王鴻薇打論文、打周玉蔻，林智堅和周玉蔻都灰頭土臉；徐巧芯打網軍，打得網軍紛紛躲起來，他坦言，從90年代看政治到現在，很少看到市議員等級的政治人物有這種表現。且這兩個人打的議題，還出現彼此奧援的情況，王鴻薇打論文，徐巧芯很快的跟進；徐巧芯打網軍，王鴻薇也打，放在傳統的國民黨，這就已經很不可思議了。

逆風的烏鴉最後表示，對國民黨來說，這樣的競爭模式是極其難得，且可以當作未來典範的。尤其是在民進黨也逐漸派閥化、家父長化的情況下，國民黨的政治人物如果能在這條路走下去，無疑是會幫自己增加競爭力的。