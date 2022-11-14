快訊／徐巧芯臉書「滿血復活」！　官方道歉：判斷有誤

▲徐巧芯被臉書禁言6天今解禁！（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

台北市議員徐巧芯的臉書帳號日前因為緊咬綠營側翼遭大量檢舉，被臉書禁言6天，引發外界熱議。對此，徐巧芯今（14日）晚間表示，向臉書申訴成功，「各位好朋友們，我復活啦！」

徐巧芯稍早宣告申訴成功，順利拿回臉書帳號，並且貼出系統通知截圖，其內容顯示「很抱歉，我們判斷有誤，你的貼文已經重新顯示在 Facebook。」同時，她興奮表示，「各位好朋友們，我復活啦！」

▲徐巧芯臉書帳號復活！（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

回顧整起事件，臉書粉專「無良公關公司」日前在臉書公開一份文件，內容指稱國民黨策劃、找狗仔跟拍其他候選人，同時要深入各大社群增加選民仇恨值，文件底下還有國民黨台北市長候選人蔣萬安、徐巧芯、立委洪孟楷、李德維等人簽名。

徐巧芯第一時間宣布報警提告，提告對象包括：無良公關、無良公關公司、謝立聖插畫、杜承哲等人，並且預告之後還有約20－30餘人的資料，整理好後會再提到地檢署。徐巧芯強調，「任何分享、附和黑函者，見一個，告一個」、「如果有人敢指名道姓說我自導自演的、釣魚的，也一併會提告」。

不料，徐巧芯12日表示，臉書帳號因為綠營側翼檢舉，慘被禁言6天。徐巧芯直言，「請大家給我力量，我繼續為你衝鋒！」、「但早就準備備用帳號，請大家給我力量為你衝鋒」。