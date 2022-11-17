選前黃金周登場！陳時中邀你1120上街　一起「疼惜台北、為愛而走」

▲陳時中在選前最後一個星期日，邀台北市民上街「為愛而走」。（圖／陳時中競選總部提供）



記者陳家祥／台北報導

陳時中競選總部於選前「黃金周」11月20日（日）舉辦「疼惜台北 為愛而走」大遊行，邀請市民跨越世代、跨越族群，集結正向的力量，一起為心愛的台北而走。屆時總統蔡英文，前副總統陳建仁等都將現身力挺，陳時中也將發表感人談話，盼藉遊行讓選舉擺脫仇恨、帶來更多正面力量。

陳時中競選總幹事吳思瑤表示，11月20日的大遊行，將在當天下午一點半在陳時中競總總部前集合。這場活動將會有兩個階段，一個是遊行，將會分成6大隊集結，沿著忠孝東路行走，到逸仙路右轉、再接松高路、市府路，最後抵達台北市政府前廣場；歡迎大家隨時加入遊行隊伍，陪伴陳時中走到未來要進軍的台北市政府。

吳思瑤說，在遊行終點，也就是台北市政府廣場前，從下午三點就會開始有演唱會，六位替阿中、替台北寫歌的歌手們，包括王俊傑、陳明章、詹雅雯、滅火器樂團、董事長樂團以及PiA（吳蓓雅）都會在主舞台演唱歌曲。

吳思瑤說，最後，前副總統陳建仁、總統蔡英文等，也都會現身力挺，陳時中也會在主舞台向台北市民發表溫暖的談話，希望大家帶著歡樂的心、正向的心一起來參加遊行。

發言人羅浚晅則表示，大家都很期待這場大遊行，因為這次選舉有太多口水、太多扭曲跟鬥爭，但台北是有愛的，需要用愛連結彼此。發言人陳品潔說，歡迎民眾在陳時中LINE帳號報名加油團，在路線的12個站點替遊行的朋友加油打氣。報名加油團的朋友，除了遊行時可以拿到加油棒與大遊行旗子，11月21日後還可以至競總兌換限量的海報。

另外，協力舉辦這場遊行的紙風車劇團執行長張敏宜說，選舉應該要更正面、更歡樂，所以這場大遊行，會有很多紙風車的大型動物、空飄氣球等與大家一起向前走，希望藉由這場遊行，為選舉帶來更多正面力量。

▼陳時中選前黃金周遊行。（圖／陳時中競辦提供，下同）