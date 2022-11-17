黃珊珊酸不懂業務　陳時中：我現在不是在選副市長啊？

▲陳時中今天下午前往彰化輔選黃秀芳。（圖／陳時中競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊競選團隊16日致贈新書《城市．程式》給對手陳時中，但陳回應「沒看到創新的想法」，黃珊珊17日反批懷疑陳的閱讀能力，質疑陳不懂3位副市長列管的事情。不過，陳時中下午在彰化輔選時受訪冷回，「我現在不是在選副市長啊？」他現在在選市長，未來副市長的任務他自然會交辦。

黃珊珊今天說，她對陳時中的理解和閱讀能力非常懷疑，「他到底有沒有看書？內容有很多，他要參選市長，他不知道台北市的副市長是有分工列管的嗎？」黃說，自己跟副市長林欽榮、林洲民列管的事情完全不同，所以陳連看都沒有看，「他連誰隸屬那些業務都不知道，他怎麼參選？」

此外，陳時中今天下午前往彰化輔選時受訪說，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳長期在立法院衛環委員會，給自己很多照顧，讚美黃對於衛環事務非常非常關心，也替彰化爭取許多建設經費，選舉應該互相鼓勵加油，「我今天來是要蹭黃秀芳的熱度啦！」

媒體開玩笑問，陳時中是不是有前女友在彰化，所以特別開心？還是覺得彰化有哪些小吃？陳時中笑著否認說，沒有沒有沒有，大家特別喜歡彰化肉圓啦！陳也說，「秀芳一定要上（當選）啦！因為這麼優秀的立委，一定要上」，她提出從小到老，還有一些環境及交通的政策，非常符合彰化的需要，所以請大家一定要投黃秀芳一票，台北的朋友要打電話來彰化催票，彰化的朋友也要打電話要台北幫自己催票。

黃秀芳表示，感謝陳時中到彰化來加油打氣，她長期在衛環委員會，與陳時中一起工作非常多年。眾人並齊喊「黃秀芳凍蒜」、「陳時中凍蒜」口號。