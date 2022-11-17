網傳「選舉有作弊程式」錯假訊息　中選會嚴正駁斥：勿聽信勿傳播

▲網傳「選舉有作弊程式」等錯假訊息， 中選會出面予以嚴正駁斥。（圖／中選會提供）



記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選倒數10天，對於近日網路社群媒體流傳有關選務的錯誤資訊及謠言，例如指「今年縣市長選舉在野黨和候選人要小心作弊程式」、「2020年總統大選4點10分開票就開了999萬票，被發現有作弊程式」、「現在司法被民進黨控制，檢察官不敢查作弊程式，所以在野黨和候選人要預防作弊程式」等，中選會17日再度出面予以嚴正駁斥，這類貼文內容皆為錯誤訊息，轉傳被檢舉也須負起相關法律責任。

中選會指出，電腦計票系統建置採封閉網路，與外部網路實體隔離，且各投開票所開完票後，也會派專人將投開票所報告表送至各選務作業中心進行登錄作業，同時傳送至直轄市、縣市選舉委員會及中央選情中心，中央選情中心將即時彙計各直轄市、縣市選務作業中心計票情形，並提供國內外媒體即時計票統計資訊並同步於中選會官網直播，電腦計票作業程序都有完善資訊安全防護及備援措施。

中選會說明，選務是由中選會及直轄市、縣市選委會依法辦理，並以直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所等各機關學校的公教同仁為主，且全國各地選務人員均奉公守法依法辦理選務外，投開票所內負責監票的監察員主要由政黨或候選人依法推派，參與整個監票作業。

中選會強調，此類錯誤資訊與謠言耳語一再出現，目的都是為了混淆民眾視聽，呼籲國人切勿聽信，更不要予以傳播。中選會表示，他們與地方選委會，以及直轄市地方政府、鄉鎮市公所等兼辦選務之人員等，皆秉持公正、公平、公開的立場，依法嚴謹辦理選務。