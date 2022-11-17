藍營甜美候選人1人飾10角射十箭！綠營「俗女媽媽」帥兒真情告白

▲白喬茵一人分飾十角喊出十大政見。（圖／翻攝新聲音白喬茵）



記者許展溢／高雄報導

高雄市左楠區議員20搶9競爭激烈，國民黨候選人白喬茵、民進黨候選人黃偵琳各自推出充滿亮點的影片，其中，白喬茵一人分飾十角，一下是家政婦，下秒又變成諮商師，喊出要用心感受市民的需要，藉此提出十大政見，而黃偵琳剛滿18歲的帥氣兒子則是真情告白，替媽媽生澀的發文宣、彎腰拜託。

白喬茵一人分飾十角說出小市民的心聲，喊出左楠十箭，先是化身媽媽拿出奶瓶，要幫爭取公托幼托，0-6歲國家養，下秒變裝到戶外，替市民爭取兒童特色公園，隨後又穿上圍裙，變身家政婦，輔導新手夫妻，提供家事管理服務。整部影片當中，透過連續「變身」十多次的方式宣導政策，且服裝完全沒重覆展現年輕人創意。

白喬茵表示，相關政策廣泛諮詢過各領域專家，再從一個三明治世代的年輕媽媽視角出發，用心感受你們的需要，提出十大政見，希望能為城市創造更多安心和貼心，並呼籲不管曾在婚姻碰壁、育兒遭遇挫折、懷抱創業夢想卻苦無資源、年紀漸長卻感到遠離快樂的人，都請給她機會，相信專業的力量。

▲▼黃偵琳18歲兒子現身影片，幫她在路口與市場拜票。（圖／翻攝進擊的令果黃偵琳左營楠梓）



選戰進入倒數9天，黃偵琳特別選在今天公布形象影片，分享一位「俗女媽媽」的心情，影片內容以黃偵琳的兒子陪同掃街拜票，從兒子的視角看見媽媽為了讓市民有更美好的生活所做的努力外，兒子更是幫黃擦汗。黃的兒子說，今年18歲可以跟媽媽掃街、拉票，才真正體會到每握到的一雙溫暖的手，都是希望的河流。

黃偵琳指出，看著影片中的兒子，生澀地發放文宣、彎腰拜託，彷彿也看到了從前的自己，自己出身民主運動家庭，從小到大，在路口與市場拜票，彷彿是日常的生活，等到自己成為了母親，才知道在孩子的教養與公共事務之間，原來是如此難以兼顧，也因此有時不免對兒子感到虧欠，但很欣慰兒子18歲了，能夠體諒，願意站出來一起拜票掃街。