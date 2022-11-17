桃園八德送養生茶+雞蛋涉賄選　里長候選人+2樁腳都認了獲交保

▲桃園地檢署偵辦八德區某里長候選人贈送選民養生茶、口罩等物，3人坦承犯行，檢方諭知候選人與2樁腳分別以20萬元與2萬元交保。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區某里長候選人涉嫌贈送選民養生茶、口罩等禮品遭檢舉，檢察官昨（16日）指揮桃園市調查處、八德警分局約談里長候選人、樁腳與9名證人到案說明，里長候選人與2名樁腳坦承犯行，檢察官認3人涉犯公職人員選舉罷免法選舉罷法之投票行賄罪嫌，且犯罪嫌疑重大，諭知分別以20萬元、2萬元與2萬元交保。

桃檢調查，根據線報指稱，桃檢檢察官高健祐昨天指揮桃園市調處、八德警分局通知八德區某里長候選人與樁腳到案說，該里長候選人涉嫌自今年起多次向里民發放民生物資，包括養生茶、口罩、雞蛋等物資，由於明顯超過規定30元上限遭檢舉涉賄，檢調約談里長候選人、2名樁腳與證人共計9人到案。

經檢方4名檢察官分別訊問，根據證人供詞與蒐證資訊佐證，里長候選人與2名樁腳坦承犯行，檢察官偵結依違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知分別以20萬元、2萬元及2萬元交保。

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